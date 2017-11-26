Türkiye, Mısır'daki terör saldırısı için milli yas ilan etti

Mısır’da El Ravda camisine cuma namazı sırasında düzenlenen saldırı nedeniyle Türkiye’de bir günlük ”milli yas’ ilan edildi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada bir günlük milli yas ilan edilmesine ilişkin, "24 Kasım'da Mısır´da El Ravda Camisi´ne yapılan menfur terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin acısından dolayı bir gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bu çerçevede, 27 Kasım Pazartesi günü güneşin batışına kadar bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde bayraklar yarıya çekilecektir" denildi.

IŞİD tarafından yapıldığı belirtilen saldırıda 305 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.