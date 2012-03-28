Mehveş Evin

(Milliyet, 28 Mart 2012)

Canımız istediğinde aslan kesiliyor, mangalda kül bırakmıyoruz... Basın özgürlüğü, sivil çözüm, demokrasi üzerine ne de güzel cümleler kuruyoruz... Fikrimize yahut çıkarımıza uygun düşen her şeyi dibine kadar savunuyor, bu uğurda bazen her şeyi yıkıp geçmeyi marifet sayıyoruz.

Bir yere kadar! O “yer”in sınırı gayet net: Kürtler. O “yer”e gelince korku, baskı ve nefret her şeye baskın geliyor.

Özgür Gündem gazetesi, cuma gecesi polis baskınından sonra kapatıldı. Gerekçe, bazı haber yorum ve fotoğraflarla “örgüt propagandası” yapılması.

Örgüt propagandasının istenilen her yere çekilebildiğini, bugüne kadar anlamayanlar da anlamıştır diye umuyorduk, öyle değilmiş.

Zira basınımız, yine susmayı tercih etti. Öyle ya, bir gazetenin devlet zoruyla kapatılmasının haber değeri yok!

Ergenekon olsaydı?

CPJ (Commitee to Protect Journalists), “dehşete kapıldık” sözleriyle, Özgür Gündem’in yayın yasağının kaldırılması için hükümete çağrı yaptı. Türkiye’de Medya Derneği’nin cılız açıklamasının dışında, hiçbir basın örgütünden henüz ses çıkmadı.

Oysa istendiğinde pekala “gazetecilere özgürlük” açıklamaları yapıldığını biliyoruz.

Peki söz konusu olan Özgür Gündem değil de başka bir gazete olsaydı? Mesela PKK’ya değil de “Ergenekon örgütüne propaganda” yaptığı gerekçesiyle basılıp yayını durdurulsaydı, aynı tepkisizlik olur muydu?

Watergate, Murdoch skandalı, 28 Şubat medyası ya da Arap basınının hali üzerine konuşmak, yazmak kolay... Ama kendi ülkenizde yüzlerce gazeteci yargılanmadan hapse atılırken ses çıkarmazsanız, yarın öbür gün gazeteler de böyle kapatılıverir. Sizin ne yaptığınızın, ne sözünüzün bir değeri kalır.

Utanç tarihi

Özgür Gündem’in kapatılması, bir günlük, bir haberlik mesele değil. Aralık ayında gazetenin dokuz çalışanı hapse atılmıştı. Şu anda hapisteki 104 gazetecinin 12’si, bu gazeteden...

İlk kez 1992’de yayınlanan Özgür Gündem, aynı zamanda Türkiye medyasının utanç tarihi. Rakamlar konuşsun, siz susun:

- Gazete 683 günlük yayın hayatında toplam 335 gün kapatıldı.

- Gazete yetkilileri toplam 147 yıl hapis ve 21 milyar lira para cezasına çarptırıldı.

- 28 Nisan 1994’te isim değişikliğiyle Özgür Ülke gazetesi yayına başladı. Bu gazetenin de üç bürosu 3 Aralık 1994’te bombalandı.

- Yayın hayatı boyunca 30’u muhabir olmak üzere 76 çalışanı faili meçhule kurban gitti...

Eğer hâlâ izlemediyseniz “Press” filmini seyredin. Türkiye’de basın özgürlüğünü ve 90’lardan 2000’lere, neyin değişip neyin değişmediğini sonra tartışalım...