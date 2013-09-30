Türkiye mayın tarlasına döndü; 10 yılda 418 kişi öldü

Son on yılda 109’u sivil olmak üzere 418 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Türkiye’de özellikle sınır bölgeleri başta olmak üzere mayınlı arazilerin büyüklüğü 213 milyon metrekareyi geçiyor. Mayın nedeniyle son 10 yılda 109’u sivil yurttaşlar, 309’u askerler olmak üzere toplam 418 kişi hayatını kaybetti. Türkiye’de başta Suriye sınırı olmak üzere mayınlı bölgelerin temizlenmesi için çalışmalar sürerken son 10 yılda mayınlı bölgelerde yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin soru önergesini yanıtlayan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz; Türkiye’de Nisan 2013 tarihi itibarıyla iç bölgelerde 2 milyon 615 bin 648 metrekare, Suriye sınırında 189 milyon 349 bin 703 metrekare, Irak, İran, Ermenistan ve Nahçıvan sınırında 21 milyon 616 bin 659 metrekare olmak üzere toplam 213 milyon 582 bin 10 metrekare mayın döşeli alan kayıt altına alındı.

109 sivil öldü

Yılmaz, PKK tarafından yerleştirilen mayınların ya da el yapımı patlayıcıların infilakı sonucu yaşamını yitiren personel sayısını yıllara göre açıkladı. TSK’ye bağlı 309 personelin son 10 yıl 5 ay içerisinde yaşamını kaybettiğini açıklayan Yılmaz, en çok kaybın 49 şehitle 2007, en az kaybınsa 2002 yılında verildiğini belirtti. Yaralıların sayısı ise 2002 yılından itibaren 17 Mayıs 2013’e kadar 1114 olarak belirlendi. 109 sivil, mayından öldü Jandarma sorumluluk bölgesinde 1 Ocak 2002-11 Temmuz 2013 tarihleri arasında meydana gelen patlayıcı madde kullanma ve mayına basma olaylarında 14 Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu, 23 geçici köy korucusu şehit oldu. Yılmaz, 109 sivil vatandaşın da mayın nedeni ile hayatını kaybettiğini açıkladı.