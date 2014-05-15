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Türkiye madenlerde yaşanan ölümlü kazalarda dünya birincisi!

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yayınladığı rakamlara göre Türkiye, maden kazaları sıralamasında 2008 yılına kadar dünyada üçüncüydü

15 Mayıs 2014 09:19

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre Türkiye, madenlerde yaşanan ölümlü kazalarda dünyada birinci sırada.

ILO’nun yayınladığı rakamlara göre Türkiye, 2008 yılına kadar dünyada üçüncü olduğu maden kazaları sıralamasında son 3 yıldır Çin’i de geçerek dünyada ilk sıraya yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 iş kazalarını araştırma sonuçlarına göre de madencilik iş kazası oranının en yüksek olduğu sektör. Türkiye’de son 31 yılda 14 büyük maden kazası yaşandı. 1992 yılında Zonguldak Kozlu’da meydana gelen ve 263 işçinin hayatını kaybettiği grizu (metan gazı sıkışması) patlaması ile geçmişteki en ölümlü kaza oldu. Bu 14 maden kazasında bugüne kadar Soma felaketi hariç toplam 597 işçi hayatını kaybetti. Soma’da ise şimdiye kadar 274 kişi hayatını kaybetti. Başbakan Tayyip Erdoğan, içeride ulaşılamayan işçiler olduğunu söyledi. Facia, an itibarıyla Türkiye’deki ölümlü kazaların en büyüğü haline geldi.

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