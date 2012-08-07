Türkiye madalya sıralamasında dibe vurdu

Kayaalp'in bu başarısı sonrasında madalya alan ülkeler arasına girdik. 1 bronz madalyamız olduğundan dolayı sıralamada son sıradayız.

Bizimle birlikte 1 bronz madalya alan ülkeler; Arjantin, Suudi Arabistan, Kuveyt, Porto Riko, Hong Kong, Katar, Singapur, Tobago ve Özbekistan.

Türkiye'nin üst sıralarında Kıbrıs Rum Kesimi, Malezya, Ermenistan, Guetamala, Tayland gibi ülkeler bulunuyor.

İşte madalya sıralaması

Sıralamada altın madalya sayısı daha fazla olanalar üst sırada yer alıyor. Gümüş alanlar ikinci sırada, bronz kazananlar ise son sırada yer alıyor. Türkiye de 9 ülke ile birlikte 1 madalya aldığından ayrıca bu madalyanın da bronz madalya olmasından dolayı son sırada yer alıyor.