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Spor

Türkiye madalya sıralamasında dibe vurdu

2012 Londra Olimpiyatları'nda ilk ve tek madalyamızı güreşte Rıza Kayaalp kazandı.

07 Ağustos 2012 18:29

2012 Londra Olimpiyatları'nda Türkiye, 1 bronz madalya ile sıralamada sonuncu sırada yer alıyor. 27 Temmuz'da başlayan oyunlarda ilk madalyamızı güreşte kazandık. Bronz madalya alan güreşçimiz Rıza Kayaalp, Londra'da madalya alan ilk sporcumuz oldu.

Kayaalp'in bu başarısı sonrasında madalya alan ülkeler arasına girdik. 1 bronz madalyamız olduğundan dolayı sıralamada son sıradayız.

Bizimle birlikte 1 bronz madalya alan ülkeler; Arjantin, Suudi Arabistan, Kuveyt, Porto Riko, Hong Kong, Katar, Singapur, Tobago ve Özbekistan.

Türkiye'nin üst sıralarında Kıbrıs Rum Kesimi, Malezya, Ermenistan, Guetamala, Tayland gibi ülkeler bulunuyor.

 

İşte madalya sıralaması

 

 

Sıralamada altın madalya sayısı daha fazla olanalar üst sırada yer alıyor. Gümüş alanlar ikinci sırada, bronz kazananlar ise son sırada yer alıyor. Türkiye de 9 ülke ile birlikte 1 madalya aldığından ayrıca bu madalyanın da bronz madalya olmasından dolayı son sırada yer alıyor.

 

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