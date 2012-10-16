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Spor

Türkiye Macaristan karşısına çıkıyor, Avcı'nın kaderi bu akşam çiziliyor...

Puan kaybına tahammülü olmayan Türkiye, sakat futbolcularının çokluğuna rağmen maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak

16 Ekim 2012 17:59

A Milli Futbol Takımı, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında bugün deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.

Başkent Budapeşte'deki Ferenc Puskas Stadı'nda oynanacak maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Mauro Tonolini ve Lorenzo Manganelli yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paolo Mazzoleni.

İstanbul'daki sürpriz Romanya yenilgisiyle gruptan çıkma yolunda ağır yara alan Milli Takım için bugünkü Macaristan maçının önemi bir kat daha arttı. Hollandalı teknik adam Guus Hiddink'in görevden ayrılmasından sonra A Milli Takım'ın başına gelen Abdullah Avcı'nın durumu bu akşam netleşecek.

Puan kaybına tahammülü olmayan (A) Milli Futbol Takımı, sakat futbolcularının çokluğuna rağmen maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.


Türkiye'nin 3, Macaristan'ın 6 puanı var


Türkiye, gruptaki ilk maçında deplasmanda Hollanda'ya 2-0 yenilirken, ikinci maçında İstanbul'da Estonya'yı 3-0 mağlup etti, üçüncü maçında ise yine İstanbul'da Romanya'ya bu kez 1-0 mağlup oldu.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, 3 puanla 4. sırada bulunuyor.

Macaristan ise ilk maçında deplasmanda Andorra'yı 5-0 yendi, ikinci maçında kendi evinde Hollanda'ya 4-1 mağlup oldu, üçüncü maçında ise deplasmanda Estonya'ya 1-0 üstünlük kurdu.

Teknik direktör Sandor Egervari yönetimindeki Macarlar, ilk 3 maçlar sonrası 6 puan ve gol averajıyla 3. sırada yer alıyor.


Kulaklar Bükreş'te


Türkiye'nin yer aldığı (D) Grubu'nda salı günü ayrıca Romanya-Hollanda ve Andora-Estonya maçları yapılacak.

Romanya yenilgisiyle gruptan çıkma yolunda ağır yara alan Türk Milli Takımı, Macaristan'ı deplasmanda yenmenin hesaplarını yaparken, kulaklar ise Romanya-Hollanda maçından gelecek sonuçta olacak.

Gruptaki ilk 3 maçlarını kazanan Romanya ve Hollanda, Bükreş'te karşı karşıya gelecek.


Koray: Avcı’nın istifa etmesinden endişe duyuyoruz


Türkiye A Milli Futbol Takımı Sorumlusu Selim Koray, TFF'nin Abdullah Avcı'yla yollarını ayırmayı düşünmediğini ancak Avcı'nın istifa etmesinden endişe ettiklerini söyledi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Sorumlusu Selim Koray, Radyospor’a Abdullah Avcı’nın geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.

TFF yönetiminin Avcı’yla yollarını ayıracağına inanmadığını söyleyen Koray, “Ancak, Abdullah Avcı'nın istifa etmesinden korkuyorum. Oynanan maçları herkes gördü. İyi futbol oynuyoruz. Ne var ki sonuç alamıyoruz. Romanya yenilgisi de bizim için yıkım oldu. Yönetim Kurulu adına konuşma yetkim yok ama Abdullah Avcı’yla yolları ayıracağımızı düşünmüyorum. Benim korkum Avcı’nın duygusal düşünüp istifa etmesi. İnsanların aklından geçenleri okumam mümkün değil, yine de Abdullah hocanın böyle duygusal davranacağını düşünmüyorum. Sonuçlar benim için olduğu gibi teknik heyet ve futbolcular için üzücü” diye konuştu.

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