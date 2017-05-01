Türkiye Maarif Vakfı Kanada’da okul ve yurt açacak

Türkiye Maarif Vakfı’nın, Kanada’nın Toronto kentinde kreş seviyesinde liseye kadar eğitim-öğretim verecek bir okul ile orta ve yüksek öğretim gençliğine hitabedecek öğrenci yurdu açacağı bildirildi.

Türkiye’nin Toronto Eğitim Ataşesi Seyithan Razi yaptığı açıklamada, Kanada’da yaşayan Türk toplumunun, ataşeliğin hizmete girdiği 2016 yılı Haziran ayından itibaren bir okul açılması konusundaki ısrarlı taleplerinin, Maarif Vakfı tarafından değerlendirildiğini söyledi.

"Bize gelen yazılı talepleri, vakıf yönetimine anında arzettik’’ diyen Seyithan Razi, şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımızdan bize ısrarla, burada Türkçe ve Türk kültürünü öğrenebilecekleri bir okul talebi oldu. Maarif Vakfı’nın açılmasının ardından bize verilen bu dilekçeler vakfa iletildi. Maarif Vakfı da hiç geciktirmeden bir heyet oluşturarak, meseleyi yerinde incelemek için Kanada’ya yolladı. Heyet, Toronto, Ottawa ve Montreal’de muhtelif kesimlerle, eğitimciler, öğrenciler ve Türk toplumu ile bir araya gelerek ihtiyaç tesbiti yaptı. Heyetin Türkiye’ye dönüşü ile birlikte Maarif Vakfı, Toronto’da bir okul ve yurt açılması kararını verdi."

Seneye açılması planlanıyor

Okulun açılması için fizibilite, altyapı ve program çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Seyithan Razi, ‘’Maarif Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığımızdan bağımsız bir yapı. Ancak biz buradaki çalışmaları onlar adına, onlarla koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Yoğun ilgiye karşı, yoğun da bir çalışma var. İnşallah okulumuzu seneye açmayı planlıyoruz’’ dedi.

Okul öncesinden liseye kadar

Razi, açılacak olan okulun, okul öncesi eğitimden liseye kadar eğitim-öğretim vereceğini belirttiği açıklamasında, "Okul, Kanada eğitim sistemine uygun ve entegre bir şekilde eğitim verecek. Okul açıldığında, Türkçe ve Türk kültürünün öğretilmesi, din derslerinin verilmesi, yetişkinlerin dil eğitim ve öğretimine dönük ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ciddi imkanlarımız oluşacak. Okulumuz, tüm bu çalışmalara bir merkez teşkil edecektir’’ diye konuştu.

Orta ve yüksek öğrenim için yurt

Maarif Vakfı’nın Kanada temasları sırasında okuldan sonra talep edilen en önemli ihtiyacın öğrenci yurdu olduğuna işaret eden Seyithan Razi, "heyetin görüştüğü orta ve yüksek öğrenim gençliğinin en büyük isteği, güvenli bir barınma ortamı ve imkanları oldu. Bu ihtiyaç dile getirilince Maarif Vakfı heyeti de, yaptığı toplantıda öğrencilerimizin barınma ihtiyacını giderecek’’ dedi.

Bu konudaki fizibilite çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Razi, "İnşallah en kısa zamanda öğrencilerimize yurdumuzun da açılış müjdesini vereceğiz’’ şeklinde konuştu.