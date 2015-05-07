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Türkiye, Lüksemburg Büyükelçisi'ni Ankara'ya çağırdı

Lüksemburg Parlamentosu'nun 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin ardından, Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı

07 Mayıs 2015 22:09

Dışişleri Bakanlığı, Lüksemburg Parlamentosu'nun 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan tasarıyı kabul etmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Alınan kararın haksız olduğunu belirten Dışişleri Bakanlığı, hukuku çarpıtarak alınan bu kararı reddettiğini açıkladı.

Türkiye'nin Lüksemburg Büyükelçisi'ni Ankara'ya çağıran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Lüksemburg Parlamentosu'nun tarihi gerçekleri ve hukuku çarpıtarak almış olduğu haksız kararı kınıyor ve şiddetle reddediyoruz. Karar, Lüksemburg Parlamentosu'nun, atıfta bulunduğu 1948 tarihli BM Sözleşmesini anlamaktan çok uzak olduğunu ve örnek aldığı bazı parlamentoların düştüğü yanlışa ortak olduğunu göstermektedir. Parlamentolar, kendilerini uluslararası mahkemelerin yerine koyup, soykırım gibi çok ciddi bir suç hakkında hüküm vermeye kalkarlarsa, tarihi ve hukuku istismar etmiş olurlar. Türkiye, Ermenilerle ortak tarihinin acılı sayfalarını onurlu bir şekilde ve karşılıklı saygı içinde anmaya devam edecektir. Konuya ilişkin görüşlerimiz Bakanlığa çağrılan Ankara'daki Lüksemburg Büyükelçisine iletilmiştir. Türkiye'nin Lüksemburg'daki Büyükelçisi Levent Şahinkaya ise istişareler için Ankara'ya çağrılmıştır."

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