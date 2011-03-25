Türkiye Londra'daki NATO toplantısına davet edildi

T24

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague'un, Londra'da düzenlenecek Libya Konferansı'na Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu davet ettiği, Davutoğlu'nun da olumlu yanıt verdiği kaydedildi.



Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Hague, dün akşam Davutoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Londra'daki toplantıya Davutoğlu'nu da davet etti.



Davutoğlu'nun da konferansın NATO, Arap Birliği ve bölge ülkeler formatında gerçekleşmesi durumunda daveti olumlu değerlendireceklerini muhatabına ilettiği belirtildi.



Hague'un, konferansın bu çerçevede düzenleneceğini belirtmesi üzerine Davutoğlu'nun olumlu yanıt verdiği kaydedildi.



İngiltere Dışişleri BakanıHague, daha önce yaptığı açıklamada, 29 Mart Salı günü yapılacak konferansta Libya'daki durumun tartışılacağını ve "Libya halkının daha iyi bir gelecek konusundaki isteklerine nasıl destek verileceğinin" ele alınacağını belirtmişti.





