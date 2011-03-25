T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye Londra'daki NATO toplantısına davet edildi

Şafak Yolculuğu Operasyonu'nun son şeklinin verildiği Paris zirvesine çağrılmayan Türkiye'nin, 29 Mart'ta Londra'da yapılacak Libya toplantısına davet edildiği bildirildi.

25 Mart 2011 02:00

T24 - Şafak Yolculuğu Operasyonu'nun son şeklinin verildiği Paris zirvesine çağrılmayan Türkiye'nin, 29 Mart'ta Londra'da yapılacak Libya toplantısına davet edildiği bildirildi. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague'un, Londra'da düzenlenecek Libya Konferansı'na Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu davet ettiği, Davutoğlu'nun da olumlu yanıt verdiği kaydedildi.



İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague'un, Londra'da düzenlenecek Libya Konferansı'na Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu davet ettiği, Davutoğlu'nun da olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Hague, dün akşam Davutoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Londra'daki toplantıya Davutoğlu'nu da davet etti.

Davutoğlu'nun da konferansın NATO, Arap Birliği ve bölge ülkeler formatında gerçekleşmesi durumunda daveti olumlu değerlendireceklerini muhatabına ilettiği belirtildi.

Hague'un, konferansın bu çerçevede düzenleneceğini belirtmesi üzerine Davutoğlu'nun olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

İngiltere Dışişleri BakanıHague, daha önce yaptığı açıklamada, 29 Mart Salı günü yapılacak konferansta Libya'daki durumun tartışılacağını ve "Libya halkının daha iyi bir gelecek konusundaki isteklerine nasıl destek verileceğinin" ele alınacağını belirtmişti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24