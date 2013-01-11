Türkiye lodosun etkisine giriyor, soğuk hava gidiyor ılık hava geliyor

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı bölgelerinin Orta Akdeniz üzerinden gelecen yeni bir ılık ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli lodos ile birlikte yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışlar, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batı bölgelerimiz ile gece saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadenizi etkisi altına alacak.

Sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Antalya'da yer yer kuvvetli sağanak yağışların, yarın (Cumartesi) Ankara, Eskişehir, Çankırı, Bolu ve Karabük çevrelerinde de yer yer kuvvetli kar yağışlarının olacağı, batı bölgelerin iç kesimlerinde yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının, lodos ile birlikte ülkemizin batısında 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/s) eseceği tahmin ediliyor.



UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ ve ÇIĞ UYARISI: Kıyı Ege ile Antalya'da yer yer kuvvetli sağanak yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Ankara, Eskişehir, Çankırı, Bolu ve Karabük çevrelerinde'de yer yer kuvvetli kar yağışlarının olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı sonucu oluşan yüksek kar örtüsü nedeni ile yaşanabilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ LODOS ve BACA GAZI ZEHİRLENMELERİ UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ BUZLANMA ve DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Ülkemizi etkileyen soğuk hava nedeniyle Doğu Akdeniz ve Karadeniz kıyı şeridinde hafif, kıyıların iç ve yüksek kesimlerinde orta ve yer yer kuvvetli, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde çok kuvvetli don olayı beklendiğinden, halihazırda zirai üretim faaliyetlerini sürdüren üreticilerimiz başta olmak üzere ilgilerin ve vatandaşların zirai don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.



Bölgelere göre hava durumu



MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma)sabah saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) esmesi bekleniyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor. Kuvvetli lodos nedeni ile Bursa başta olmak üzere, bölge genelinde baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

BURSA Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın, güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) eseceği tahmin ediliyor. İl genelinde bu gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Kuvvetli lodos nedeni ile baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması gerekmektedir. 8

ÇANAKKALE Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın, güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) eseceği tahmin ediliyor. 12

İSTANBUL Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren il geneli yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın, güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) eseceği tahmin ediliyor. 10

SAKARYA Parçalı, zamanla çok bulutlu, buıgün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın, güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) eseceği tahmin ediliyor. 9



EGE

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) kıyıları ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve sağanak, zamanla iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. Kuvvetli lodos nedeni ile bölge genelinde baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

A.KARAHISAR Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Bu sabah saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. 4

AYDIN Parçalı, zamanla çok bulutlu,bugün(Cuma) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinden itibaren güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) esmesi bekleniyor. 11

İZMİR Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) esmesi bekleniyor. 11

KÜTAHYA Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Bu sabah saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. 4



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla batısı ile kıyı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz kıyı kesimleri ve Anamur çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak, Isparta ve Burdur çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Antalyanın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenmektedir. Bu sabah saatlerinde Doğu Akdeniz kıyılarında hafif, yer yer orta, bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli zirai don olayının görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; bugün (Cuma) batı kesimlerinde güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) esmesi bekleniyor.

ADANA Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak yağışlı geçecek. Bu sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, yer yer orta, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli zirai don olayı bekleniyor. 11

ANTALYA Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kıyularında kuvvetli olması beklenmektedir. Bu sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde hafif zirai don olayı bekleniyor. 14

ISPARTA Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 3

MERSİN Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, kıyı kesimleri çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Anamur çevreleri ile zamanla il geneli sağanak yağışlı geçecek. Bu gece saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor. 13



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla batısı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzeybatısının kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi)sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ( Gece geç saatlerde etkisini artıracak kar yağışlarının yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir). Bu sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. 4

ESKİŞEHİR Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ( Gece geç saatlerde etkisini artıracak kar yağışlarının yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir). Bu sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. 4

KARAMAN Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. 1

SİVAS Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. -7



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla bölge geneli çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısı zamanla genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere iç kesimlerinde kar, kıyılarında yağmur şeklinde olması beklenmektedir.Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Bu sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. 1

DÜZCE Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 4

KARABÜK Parçalı , zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Bu sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. 5

ZONGULDAK Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 6



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyılarında hafif, yer yer orta, bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde görülen yoğun kar yağışlarının oluşturduğu kar örtüsü nedeniyle meydana gelebilecek çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgenin kıyı kesimlerinde halihazırda tarımsal üretimde bulunan üreticilerin zirai don olayına karşı tedbirli olmaları gerekmektedir.

GÜMÜŞHANE Parçalı ve az bulutlu geçecek. Bu sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor. -8

RİZE Parçalı ve az bulutlu geçecek. Bu sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olmak üzere il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 7

SAMSUN Az bulut ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu geçecek. İç kesimlerinde bu sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 8 TRABZON Parçalı ve az bulutlu geçecek. Bu sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 10



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışlarının oluşturduğu kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kuvvetli olmak üzere, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

ERZİNCAN Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor. Muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir. -4

ERZURUM Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor. Muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir. -12

KARS Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor. Muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir. -9

VAN Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir. -4



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 2

KİLİS Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 6

ŞANLIURFA Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 5

SİİRT Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 1