-Türkiye, Liverpool'un resmi destinasyonu LONDRA (A.A) - 08.11.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Turizm Fuarı'nda (WTM) Türkiye'nin, Liverpool Futbol Kulübü'nün resmi destinasyonu olduğu açıklandı. Londra'nın doğusundaki Excel fuarına, 965 metrekarelik alanla en geniş yere sahip olan Türkiye'den, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinden toplam 60 seyahat acentesi, havayolu şirketi ve çeşitli oteller katıldı. Fuarda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı, WTM'nin turizm sektörü ve çalışanları için önemini vurgulayarak, ''Türkiye, dünya turizminde ziyaretçi sayısı bakımından 7'nci, turizm gelirleri bakımından ise 9'uncu sırada yer almaktadır'' dedi. Dünyada yaşanan ekonomik krize karşın 2011'in ilk 9 aylık verilerine göre Türkiye'nin iyi bir sezonu geride bıraktığını belirten Taşbaşı, ilk 9 ayda ziyaretçi sayısında yüzde 11'lik artış yaşandığını kaydetti. ''Yıl sonunda 31 milyon ziyaretçiyi geçecek gibi düşünüyoruz'' diyen Taşbaşı, turizm gelirinin de 23 milyar dolara yaklaşmasının tahmin edildiğini ifade etti. Taşbaşı, Türkiye'nin yalnızca deniz, kum, güneş tatilinin yapılmakta olduğu bir ülke olmadığını, aynı zamanda kültür turizminin de yapıldığı önemli bir ülke olduğunun altını çizdi. ''İngiltere pazarında bu yıl geçtiğimiz yıllara göre daha iyi durumda değiliz'' diyen Cumhur Güven Taşbaşı, ilk 9 aylık verilerin geçen yılın yüzde 4 gerisinde kaldığını, bunun en önemli nedeninin ise İngiltere'de yaşanan ekonomik kriz olduğunu belirtti. Liverpool Futbol Kulübü ile yapılan işbirliğini basın toplantısında açıklayan Taşbaşı, şöyle konuştu: ''Türkiye ilk kez Liverpool Futbol Kulübü'nün resmi destinasyonu olmuştur. Buna ilişkin çeşitli görselleri fuar alanında ve şehrin değişik yerlerinde görebilirsiniz. Liverpool futbol takımı, dünyada yüz milyonlarca izleyicisi olan bir takımdır. Türkiye ile de 2005 yılındaki Şampiyonlar Ligi kupasını İstanbul'da alması nedeniyle bir yakınlığı mevcuttur. Bu işbirliğinin her iki taraf açısından da çok önemli olduğunu söylemek istiyorum.''