Türkiye: Limanları Rumlar'a açmaya hazırız

T24- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kıbrıs politikasıyla ilgili açıklamalar yaptı.



Davutoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

''Kıbrıs'taki bütün sınırların kalkmasını istiyoruz. Kıbrıs Rumlarına da bütün Türk limanlarının açılmasına hazırız.



Karşılığında istediğimiz tek şey var: Bir Akdenizli olan ve Akdenizli olmak açısından Akdeniz'deki kullanma haklarına sahip olan Kıbrıslı Türklerin de limanlarının Girne'nin, Magosa'nın Ercan Havaalanı'nın açılması...



Dünya Kıbrıs Türklerine 3 liman açacak, biz Türkiye'nin bütün limanlarını Kıbrıslı Rumlara açacağız. Buna söz veriyorum.''