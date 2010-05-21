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Türkiye: Limanları Rumlar'a açmaya hazırız

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Kıbrıs politikasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Davutoğlu, Ercan havaalanının açılması karşılığında Rumlara bü

21 Mayıs 2010 03:00

T24- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kıbrıs politikasıyla ilgili açıklamalar yaptı.


Davutoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

''Kıbrıs'taki bütün sınırların kalkmasını istiyoruz. Kıbrıs Rumlarına da bütün Türk limanlarının açılmasına hazırız.


Karşılığında istediğimiz tek şey var: Bir Akdenizli olan ve Akdenizli olmak açısından Akdeniz'deki kullanma haklarına sahip olan Kıbrıslı Türklerin de limanlarının Girne'nin, Magosa'nın Ercan Havaalanı'nın açılması...


Dünya Kıbrıs Türklerine 3 liman açacak, biz Türkiye'nin bütün limanlarını Kıbrıslı Rumlara açacağız. Buna söz veriyorum.''

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