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Spor

Türkiye liglerinin tek namağlup takımı

Spor Toto 3'üncü Lig’de mücadele eden sarı kırmızılı ekip, Türkiye liglerinin namağlup tek takımı unvanını elinde tutuyor

09 Kasım 2012 12:36

Spor Toto 3'üncü Lig’de mücadele eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, Türkiye liglerinin namağlup tek takımı unvanını elinde bulunduruyor.
 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor rekora koşuyor.

Spor Toto 3'üncü Lig’de mücadele eden sarı kırmızılı ekip, Türkiye liglerinin namağlup tek takımı unvanını elinde tutuyor.

Son olarak Çorumspor deplasmanına çıkan Belediyespor, 4-1'lik farklı galibiyetle, ligde 10'da 10 yaptı.

Birinci grupta 30 puanla ilk sırada yer alan takımın hedefi, bir üst lige çıkmak.

Şilbe Tesisleri'ndeki sahada maça çıkan Diyabarbakır Büyükşehit Belediyespor, 15 bin seyirci kapasiteli Diyabakır Atatürk Stadyumu'nda mücadele etmek istiyor.

Ancak kulüp yönetimi, stadyum için yapılan girişimlerden henüz sonuç alamadı.

Antrenmanlarını Şilbe Tesisleri’nde sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, önümüzdeki yıl kendi tesislerine kavuşacak.

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