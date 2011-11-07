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Spor

Türkiye liglerinin en "milli"si Galatasaray İSTANBUL (A.A)

07 Kasım 2011 14:20

-Türkiye liglerinin en "milli"si Galatasaray İSTANBUL (A.A) - 07.11.2011 - Kasım ayında yapılacak maçlar için belirlenen 4 farklı kategorideki Türk Milli takımlarına, Türkiye'deki liglerden en çok oyuncuyu Galatasaray verdi. Kasım ayında yapılacak milli maçlar dahilinde A Milli Takım, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri play-off turunda Hırvatistan, Ümit Milli Takım, 2013 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda İtalya, A2 Milli Takımı, International Challenge Trophy'de Norveç ve 19 Yaş Altı Milli Takımı da 2012 Avrupa Şampiyonası 1. eleme turu 9. grup maçlarında Polonya, Gürcistan ve Lüksemburg ile karşılaşacak. Milli takımların bu maçlarda mücadele edeceği aday kadroları açıklanırken, 4 milli takıma Türkiye'deki profesyonel liglerden 76, yurtdışında da 12 oyuncu olmak üzere toplam 88 futbolcu çağrıldı. Galatasaray'dan toplam 11 futbolcu ay-yıldızlı formayı taşımaya davet edilirken, sarı-kırmızılı takımdan A Milli Takım'da 5, Ümit Milli Takım'da 2, A2 Milli Takım'da 1 ve 19 Yaş Altı Milli Takım'da da 3 oyuncu görev yapacak. Galatasaray'ı 8 futbolcu ile Kayserispor takip ederken, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan 7'şer, Ankaragücü'nden 6, Trabzonspor'dan da 5 futbolcu milli davet aldı.

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