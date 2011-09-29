-Türkiye kuş türü zengini TRABZON (A.A) - 29.09.2011 - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şağdan Başkaya, Türkiye'nin kuş türleri açısından çok zengin bir yapıya sahip olduğunu, şimdiye kadar 461 kuş türü kaydedildiğini bildirdi. Başkaya, dünya genelinde son yıllarda kuş gözlemciliği turizminin büyük bir ivme kazandığını belirterek, ''Sağlıklı bir çevrenin en iyi göstergesi olan kuşlar, her türlü yaşam ortamında bulunurlar. Türkiye'de şimdiye kadar 461 kuş türü kaydedilmiştir. Bu da ülkemizin bu konuda çok sağlam bir altyapısının olduğunu gösterir. Türkiye'deki toplam kuş türlerinin sayısı neredeyse Avrupa'nın tamamında bulunan kuş türleri kadardır'' dedi. Türkiye'nin kuş türleri açısından zengin olmasının en önemli nedenlerini, sulak alanlara ve değişik ekosistemlere sahip olması, göç yolları üzerinde, Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında köprü konumunda olması şeklinde sıralayan Başkaya, şöyle devam etti: ''Son yıllarda kuş gözlemciliği konusuna ilgi artıyor. Kuş gözlemciliği konusunda geçmişe oranla çok önemli adımlar atıldı, önümüzdeki yıllarda bu adımlar çok daha ileriye götürülecek, profesyonelleşecektir. Ülkemizde kuş gözlemciliği son yıllarda dünyadaki gelişmelere paralel olarak hızla yayılmaktadır. Dünyada kuş gözlemciliğinin en çok yapıldığı ülkeler arasında Amerika ve İngiltere geliyor. İngiltere'de yaklaşık 10 milyonun üzerinde amatör kuş gözlemcisi var. Bu ülkelerde sadece kuş gözlemciliği konusunda birçok profesyonel turizm şirketi bulunuyor.'' Başkaya, Türkiye'de kuş gözlemciliğinin daha fazla yayılması için her türden eğitimli insanlara ihtiyaç olduğunu da ifade etti.