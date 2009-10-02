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Spor

Türkiye Kupası'nın ödül miktarları açıklandı

Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası'nda bu sezon dağıtılacak ödül miktarlarını belirledi.

02 Ekim 2009 03:00

Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası'nda bu sezon dağıtılacak ödül miktarını belirledi.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2009-2010 sezonunda Türkiye Kupası'nda mücadele edecek toplam 71 takıma ödenecek ödüllerin belirlendiği ve yeni sezonda TRT tarafından yayınlanacak kupada dağıtılacak ödül miktarının yüzde 30 artışla 17 milyon 100 bin dolara çıkarıldığı bildirildi.

Türkiye Kupası'nda 1. eleme grubundan itibaren final maçına kadar dağıtılacak dolar bazındaki ödül miktarları şöyle:

                                                      1 Takım            Toplam

1. Eleme Grubu Katılım             20.000            680.000

2. Eleme Grubu Katılım             20.000            720.000

Play-off Katılım                            25.000            800.000

20 Takımlı Gruba Katılım         100.000          2.000.000

Grupta galibiyet                         100.000          4.000.000

4 Grubun Birincileri                  200.000            800.000

4 Grubun İkincileri                   100.000            400.000

Çeyrek Finale Katılım             150.000          1.200.000

Maçlarda galibiyet                   150.000          1.200.000

Tur Atlama Primi                      200.000            800.000

Yarı Finale Katılım                  200.000            800.000

Maçlarda Galibiyet                  200.000            800.000

Tur Atlama Primi                    250.000            500.000

Şampiyon Kulüp                    1.500.000           1.500.000

Kupa İkincisi                            900.000             900.000

Bu arada, 20 takımlı grup maçlarında beraberliğe 50 bin, çeyrek final mücadelelerindeki beraberliğe 75 bin ve yarı finaldeki beraberliklere ise 100 bin dolar ödül verileceği bildirildi.

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