Türkiye Kupası'nın ödül miktarları açıklandı

Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası'nda bu sezon dağıtılacak ödül miktarını belirledi.



Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2009-2010 sezonunda Türkiye Kupası'nda mücadele edecek toplam 71 takıma ödenecek ödüllerin belirlendiği ve yeni sezonda TRT tarafından yayınlanacak kupada dağıtılacak ödül miktarının yüzde 30 artışla 17 milyon 100 bin dolara çıkarıldığı bildirildi.

Türkiye Kupası'nda 1. eleme grubundan itibaren final maçına kadar dağıtılacak dolar bazındaki ödül miktarları şöyle:



1 Takım Toplam

1. Eleme Grubu Katılım 20.000 680.000

2. Eleme Grubu Katılım 20.000 720.000

Play-off Katılım 25.000 800.000

20 Takımlı Gruba Katılım 100.000 2.000.000

Grupta galibiyet 100.000 4.000.000

4 Grubun Birincileri 200.000 800.000

4 Grubun İkincileri 100.000 400.000

Çeyrek Finale Katılım 150.000 1.200.000

Maçlarda galibiyet 150.000 1.200.000

Tur Atlama Primi 200.000 800.000

Yarı Finale Katılım 200.000 800.000

Maçlarda Galibiyet 200.000 800.000

Tur Atlama Primi 250.000 500.000

Şampiyon Kulüp 1.500.000 1.500.000

Kupa İkincisi 900.000 900.000