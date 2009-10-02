Türkiye Kupası'nın ödül miktarları açıklandı

Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası'nda bu sezon dağıtılacak ödül miktarını belirledi.
Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2009-2010 sezonunda
Türkiye Kupası'nda mücadele edecek toplam 71 takıma ödenecek ödüllerin
belirlendiği ve yeni sezonda TRT tarafından yayınlanacak kupada
dağıtılacak ödül miktarının yüzde 30 artışla 17 milyon 100 bin dolara
çıkarıldığı bildirildi.
Türkiye Kupası'nda 1. eleme grubundan itibaren final maçına kadar dağıtılacak dolar bazındaki ödül miktarları şöyle:
1 Takım Toplam
1. Eleme Grubu Katılım 20.000 680.000
2. Eleme Grubu Katılım 20.000 720.000
Play-off Katılım 25.000 800.000
20 Takımlı Gruba Katılım 100.000 2.000.000
Grupta galibiyet 100.000 4.000.000
4 Grubun Birincileri 200.000 800.000
4 Grubun İkincileri 100.000 400.000
Çeyrek Finale Katılım 150.000 1.200.000
Maçlarda galibiyet 150.000 1.200.000
Tur Atlama Primi 200.000 800.000
Yarı Finale Katılım 200.000 800.000
Maçlarda Galibiyet 200.000 800.000
Tur Atlama Primi 250.000 500.000
Şampiyon Kulüp 1.500.000 1.500.000
Kupa İkincisi 900.000 900.000
Bu arada, 20 takımlı grup maçlarında beraberliğe 50 bin, çeyrek final mücadelelerindeki beraberliğe 75 bin ve yarı finaldeki beraberliklere ise 100 bin dolar ödül verileceği bildirildi.