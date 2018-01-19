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Spor

Türkiye Kupası'nda son 16 turu tamamlandı

Son 8 takım belli oldu İSTANBUL, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu bugün oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı

19 Ocak 2018 01:34

Son 8 takım belli oldu

İSTANBUL, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası\'nda son 16 turu bugün oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.
Maçların tamamlanmasının ardından Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Akın Çorap Giresunspor, Beşiktaş, Kayserispor ve Galatasaray çeyrek finale yükselen takımlar oldu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki eşleşmeler, yarın saat 15:00\'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu\'nda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.
Son 16 turunda alınan sonuçlar şu şekilde:
İKİNCİ MAÇ - (İLK MAÇ)
Gençlerbirliği - Bursaspor: 2-1 (1-0)
Trabzonspor - Atiker Konyaspor: 1-1 (0-1)
İstanbulspor - Fenerbahçe: 0-1 (0-2)
Teleset Mobilya Akhisarspor - Boluspor: 1-0 (1-2)
Medipol Başakşehir - Akın Çorap Giresunspor: 2-1 (1-3)
Osmanlıspor - Beşiktaş: 2-1 (1-4)
Antalyaspor - Kayserispor: 0-2 (1-3)
Bucaspor - Galatasaray: 0-3 (0-3)

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