Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı belli oldu

İSTANBUL (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmalarının programını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak, rövanş maçları ise 22, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Program şu şekilde:

İLK MAÇLAR

- 15 Ocak Salı

16.00 Kayserispor - Akhisarspor

18.00 Antalyaspor - Göztepe

19.50 Boluspor - Galatasaray

- 16 Ocak Çarşamba

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor

18.30 Medipol Başakşehir - Hatayspor

20.30 Trabzonspor - Balıkesirspor Baltok

- 17 Ocak Perşembe

18.30 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

20.30 Ümraniyespor - Fenerbahçe

RÖVANŞ MAÇLARI

- 22 Ocak Salı

18.00 Akhisarspor - Kayserispor

20.30 Galatasaray - Boluspor

- 23 Ocak Çarşamba

14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Evkur Yeni Malatyaspor

18.00 Göztepe - Antalyaspor

20.30 Balıkesirspor Baltok - Trabzonspor

- 24 Ocak Perşembe

13.00 Hatayspor - Medipol Başakşehir

18.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor

20.30 Fenerbahçe - Ümraniyespor