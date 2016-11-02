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Spor

Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, Son 16 turuna yükselecek

02 Kasım 2016 18:19

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin rakipleri çekilecek kuranın belli oldu.

Toplam 32 takımın yer aldığı kura çekiminde dörderli 8 grupta çift devreli lig usulüne göre mücadele verilecek. Müsabakalar sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, Son 16 turuna yükselecek.

 

İşte Gruplar

 

A Grubu: Kırklarelispor, Şanlıurfaspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor

B Grubu: Sancaktepe Bld, İnegölspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa

C Grubu: Amedspor, Menemen Belediyespor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe

D Grubu: Darıca Gençlerbirliği, Boluspor, Kayserispor,  Beşiktaş

E Grubu: Tuzlaspor, 24 Erzincanspor, Elazığspor, Galatasaray

F Grubu: Yeni Amasyaspor Göztepe, M.Başakşehir, Sivasspor

G Grubu: Aydınspor 1923, Ümraniyespor, Bursaspor, Akhisar Belediyespor

H Grubu: Kızılcabölükspor, Gümüşhanespor, Trabzonspor, Konyaspor

İlk hafta maçları

 

A Grubu

Osmanlıspor - Gaziantepspor
Şanlıurfaspor - Kırklarelispor

B Grubu

Sancaktepe Belediyespor - Kasımpaşa
Çaykur Rizespor - İnegölspor

C Grubu

Menemen Belediyespor - Amed Sportif
Fenerbahçe - Gençlerbirliği

D Grubu 

Kayserispor - Boluspor 
Darıca Gençlerbirliği - Beşiktaş 

E Grubu

Galatasaray - Elazığspor
Tuzlaspor - 24 Erzincanspor

F Grubu

Yeni Amasyaspor - Başakşehir
Sivasspor - Göztepe

G Grubu 

Ümraniyespor - Aydınspor 1923
Akhisar Belediye - Bursaspor

H Grubu

Trabzonspor - Gümüşhanespor
Kızılcabölükspor - Konyaspor.

 

 


 

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