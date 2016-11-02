Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin rakipleri çekilecek kuranın belli oldu.
Toplam 32 takımın yer aldığı kura çekiminde dörderli 8 grupta çift devreli lig usulüne göre mücadele verilecek. Müsabakalar sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, Son 16 turuna yükselecek.
İşte Gruplar
A Grubu: Kırklarelispor, Şanlıurfaspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor
B Grubu: Sancaktepe Bld, İnegölspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa
C Grubu: Amedspor, Menemen Belediyespor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe
D Grubu: Darıca Gençlerbirliği, Boluspor, Kayserispor, Beşiktaş
E Grubu: Tuzlaspor, 24 Erzincanspor, Elazığspor, Galatasaray
F Grubu: Yeni Amasyaspor Göztepe, M.Başakşehir, Sivasspor
G Grubu: Aydınspor 1923, Ümraniyespor, Bursaspor, Akhisar Belediyespor
H Grubu: Kızılcabölükspor, Gümüşhanespor, Trabzonspor, Konyaspor
İlk hafta maçları
A Grubu
Osmanlıspor - Gaziantepspor
Şanlıurfaspor - Kırklarelispor
B Grubu
Sancaktepe Belediyespor - Kasımpaşa
Çaykur Rizespor - İnegölspor
C Grubu
Menemen Belediyespor - Amed Sportif
Fenerbahçe - Gençlerbirliği
D Grubu
Kayserispor - Boluspor
Darıca Gençlerbirliği - Beşiktaş
E Grubu
Galatasaray - Elazığspor
Tuzlaspor - 24 Erzincanspor
F Grubu
Yeni Amasyaspor - Başakşehir
Sivasspor - Göztepe
G Grubu
Ümraniyespor - Aydınspor 1923
Akhisar Belediye - Bursaspor
H Grubu
Trabzonspor - Gümüşhanespor
Kızılcabölükspor - Konyaspor.