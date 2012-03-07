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Spor

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı

07 Mart 2012 16:31

 

T24 - Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe Samsunspor'la, Galatasaray Sivasspor'la, Beşiktaş Boluspor'la, Trabzonspor Antalyaspor'la eşleşti.
 
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı.

Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Boluspor-Beşiktaş
Eskişehirspor-Kasımpaşa
MP Antalyaspor-Trabzonspor
Fenerbahçe-Samsunspor
Çaykur Rizespor-Kardemir Çelik Karabükspor
Bugsaşspor-Bursaspor
Galatasaray-Sivasspor
Kayserispor-İstanbul Büyükşehir Belediye

Karşılaşmalar, tek maçlık eleminasyon sisteminde 21-23 Mart tarihleri arasında oynanacak.

İlk 4 eleme turunun ardından final aşamasına geçilecek kupada, çeyrek final maçları, dördüncü eleme turunda tur atlayan sekiz takım arasında TFF tarafından belirlenecek tarafsız sahada tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak.

Kupada yarı final müsabakaları da çeyrek finalde tur atlayan dört kulüp arasında TFF'nin belirleyeceği tarafsız sahada tek maçlı eleme usulüne göre yapılacak. Eşleşmeler, çeyrek final müsabakaları kura çekimi sırasında belirlenecek.

 

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