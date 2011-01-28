Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

T24 - Çeyrek finalde Beşiktaş-Gaziantep B.B., Gaziantepspor-Galatasaray, İstanbul B.B.-Kasımpaşa, Gençlerbirliği-Bucaspor karşılaşacak. Yarı finalde ise rakiplerini elemeleri halinde Beşiktaş ve Galatasaray oynayacak.

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor'un veda ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 8'e kalan takımların rakipleri belli oldu.

Çeyrek finalde Beşiktaş-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Gaziantepspor-Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kasımpaşa, Gençlerbirliği-Bucaspor eşleşti.

Kura çekimi sonucunda yarı finaldeki Galatasaray-Beşiktaş eşleşmesinin yolu açıldı. Yarı finalde Beşiktaş-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Gaziantepspor-Galatasaray eşleşmelerinin galipleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kasımpaşa, Gençlerbirliği-Bucaspor eşleşmelerinin galipleri karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları 2 Şubat, rövanşı ise 2 Mart 2011'de oynanacak.

