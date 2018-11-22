T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak

İstanbul,(DHA) -  Ziraat Türkiye Kupası 5

22 Kasım 2018 18:30

İstanbul,(DHA) - 
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi 23 Kasım Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu\'nda gerçekleştirilecek. Kulüp temsilcileri ile TFF yetkililerinin katılacağı kura çekimi saat 14.30\'da başlayacak.
Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak maçların kura çekimine 4. Eleme Turu galibi 28 takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor takımları da girecek. İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu\'na katılacak kulüpler şöyle:

SERİ BAŞI:
Akhisarspor
Antalyaspor 
Aytemiz Alanyaspor
Boluspor
Çaykur Rizespor 
Evkur yeni malatyaspor
Fenerbahçe
Galatasaray
Gençlerbirliği
Göztepe
Kasımpaşa
Kayserispor
Medipol Başakşehir
MKE Ankaragücü
Trabzonspor 
Ümraniyespor

SERİ BAŞI OLMAYANLAR:
1461 Trabzon
Adana Demirspor
Altay
Balıkesirspor Baltok
Bodrum Belediyesi Bodrumspor
Darıca Gençlerbirliği
Etimesgut Belediyespor
Fatih Karagümrük
Giresunspor
Hatayspor
Kahramanmaraşspor
Keçiörengücü
Menemen Belediye Spor
Nazilli Belediyespor
Sivas Belediye Spor
Van büyükşehir Belediyespor


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Türkiye KupasıEleme TuruKasım CumaTFF Hasan Doğan Milli Takımlar KampEğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans SalonuKulüpTFFGalatasaray Fenerbahçe Medipol BaşakşehirAkhisarsporAralıkZiraat Türkiye KupasıBAŞI Akhisarspor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24