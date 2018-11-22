Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak

İstanbul,(DHA) -
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi 23 Kasım Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu\'nda gerçekleştirilecek. Kulüp temsilcileri ile TFF yetkililerinin katılacağı kura çekimi saat 14.30\'da başlayacak.
Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak maçların kura çekimine 4. Eleme Turu galibi 28 takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor takımları da girecek. İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu\'na katılacak kulüpler şöyle:
SERİ BAŞI:
Akhisarspor
Antalyaspor
Aytemiz Alanyaspor
Boluspor
Çaykur Rizespor
Evkur yeni malatyaspor
Fenerbahçe
Galatasaray
Gençlerbirliği
Göztepe
Kasımpaşa
Kayserispor
Medipol Başakşehir
MKE Ankaragücü
Trabzonspor
Ümraniyespor
SERİ BAŞI OLMAYANLAR:
1461 Trabzon
Adana Demirspor
Altay
Balıkesirspor Baltok
Bodrum Belediyesi Bodrumspor
Darıca Gençlerbirliği
Etimesgut Belediyespor
Fatih Karagümrük
Giresunspor
Hatayspor
Kahramanmaraşspor
Keçiörengücü
Menemen Belediye Spor
Nazilli Belediyespor
Sivas Belediye Spor
Van büyükşehir Belediyespor