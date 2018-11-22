Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak

İstanbul,(DHA) -

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi 23 Kasım Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu\'nda gerçekleştirilecek. Kulüp temsilcileri ile TFF yetkililerinin katılacağı kura çekimi saat 14.30\'da başlayacak.

Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak maçların kura çekimine 4. Eleme Turu galibi 28 takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor takımları da girecek. İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu\'na katılacak kulüpler şöyle:

SERİ BAŞI:

Akhisarspor

Antalyaspor

Aytemiz Alanyaspor

Boluspor

Çaykur Rizespor

Evkur yeni malatyaspor

Fenerbahçe

Galatasaray

Gençlerbirliği

Göztepe

Kasımpaşa

Kayserispor

Medipol Başakşehir

MKE Ankaragücü

Trabzonspor

Ümraniyespor

SERİ BAŞI OLMAYANLAR:

1461 Trabzon

Adana Demirspor

Altay

Balıkesirspor Baltok

Bodrum Belediyesi Bodrumspor

Darıca Gençlerbirliği

Etimesgut Belediyespor

Fatih Karagümrük

Giresunspor

Hatayspor

Kahramanmaraşspor

Keçiörengücü

Menemen Belediye Spor

Nazilli Belediyespor

Sivas Belediye Spor

Van büyükşehir Belediyespor



