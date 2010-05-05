Türkiye Kupası sahibini bugün bulacak

T24 - Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor bugün saat 15:45'de Şanlıurfa'da karşı karşıya gelecek. Bu sezon 48.'si düzenlenen kupanın final maçı Şanlıurfa GAP Arena'da saat 15.45'te başlayacak.



Ziraat Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında bugün Şanlıurfa'da yapılacak mücadelede sahibini bulacak. Bu sezon 48.'si düzenlenen kupanın final maçı Şanlıurfa GAP Arena'da saat 15.45'te başlayacak. Kupaya 27 yıldır hasret kalan Fenerbahçe ile bu sezonu bir kupayla tamamlamak isteyen Trabzonspor, bu önemli finalde kozlarını paylaşacak.





Avrupa Ligi'nin başarılı hakemleri görev alacak



Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Fulham-Hamburg maçını başarıyla yöneten hakemler görev yapacak.



Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadelede, Avrupa ligi maçında olduğu gibi Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, karşılaşmanın 4. hakemi Halis Özkahya olacak.





Maça büyük ilgi



Biletleri tükenen final maçına iki takımın şehir dışından gelen taraftarlarının yanı sıra Şanlıurfalılar da büyük ilgi gösteriyor. Kale arkası tribün 10, maraton tribün 20 ve numaralı tribününün 30 liradan satılan biletleri, karşılaşma öncesi tükendi. GAP Arena'da finali Trabzonspor taraftarı kuzey, Fenerbahçe taraftarı ise güney yöndeki tribünlerden izleyecek.





Kupa tarihinde ilk kez final



Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Trabzonspor, 48 yıllık kupa tarihinde ilk kez final oynayacaklar. Türkiye Kupası mücadelesinde 6. kez eşleşen iki ekipten Trabzonspor bugüne kadarki 5 eşleşmenin 3'ünde turu geçerken, Fenerbahçe ise bordo-mavili ekip karşısında 2 kez tur atladı.İki ekip Fenerbahçe'nin kupayı ikinci kez kazandığı 1973-74 sezonunda çeyrek finalde karşı karşıya gelirken sarı-lacivertliler turu geçti. Trabzonspor ise 1974-75 ve 1976-77 sezonlarında yine çeyrek finaldeki eşleşmelerde turu geçen taraf oldu.

1988-89 sezonunda iki ekip 6. turda birbirine rakip olurken, sarı-lacivertliler, Karadeniz temsilcisi karşısında bir üst tura çıktı. 1997-98 sezonundaki eşleşmede rövanş mücadelesi hafızalardan silinmeyecek bir olaya sahne oldu. Fenerbahçe, çeyrek finalin ilk maçında Trabzonspor'u 2-1 yenerken, sarı-lacivertli ekip Trabzon'daki rövanşın 78. dakikasında, teknik direktörü Otto Bariç'e tribünlerden atılan bir taşın ardından sahadan çekildi. Futbol Federasyonu, 3-0 hükmen mağlubiyet kararı verdiği Fenerbahçe'yi 1 yıl da kupadan men etti. Sarı-lacivertli ekip 1998-1999 sezonu için de ceza alarak kupadan 1 yıl men oldu.





Trabzonspor galibiyet sayısında 5-3 üstün



İki ekip arasında Türkiye Kupası'nda yapılan toplam 10 maçta Trabzonspor'un galibiyetlerle 5-3 üstünlüğü bulunuyor.Bordo-mavili ekibin 5 galibiyetine, sarı-lacivertliler 3 galibiyetle yanıt verirken, ikili arasındaki 2 maç da berabere sonuçlandı.



Rekabette 101. randevu



Fenerbahçe ve Trabzonspor, 35 yıllık rekabette, kupa maçıyla birlikte 101. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe geride kalan maçlardan 38'ini kazanırken, Trabzonspor'un 35 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 27 maçta eşitliği bozamazken, sarı-lacivertlilerin toplam 120 golüne, bordo-mavililer 117 golle yanıt verdi.





27 yıllık özlem



48. Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, 27 yıllık hasretini bitirmek istiyor.



Kupayı tarihinde sadece 4 kez müzesine götüren sarı-lacivertli ekip, en son kazandığı 1982-1983 sezonundan bu yana çıktığı 6 finali de kaybederken, bordo-mavili ekiple oynayacağı 7. finalde mutlu sona ulaşmayı hedefledi.



Turkcell Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Bursaspor karşısında 1 puan farkla (70-69) önde bulunan sarı-lacivertliler, lig mücadelesinde ortaya koyduğu performansı, bordo-mavili ekip karşısında kupa finaline de yansıtmak istiyor.



Bu sezon Türkiye Kupası ve ligde hedeflerine ulaşmak için 3 hayati sınav verecek sarı-lacivertli ekip, iki kulvarda da kupaya uzanmak istiyor.





Muhtemel 11'ler



Teknik direktör Christoph Daum'un, sakatlığı bulunan Andre Santos'un yerine savunmanın solunda Vederson'a görev vermesi bekleniyor. Cezası nedeniyle son iki lig maçında forma giyemeyen Vederson, kupa finalinde şans bulacak.



Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısına, Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Lugano, Bilica, Vederson, Mehmet Topuz, Selçuk, Emre, Özer, Alex ve Güiza'dan oluşan 11 ile çıkması bekleniyor.

Bordo-mavili takımda Tayfun'un haricinde Selçuk İnan'ın da sakatlığının bulunduğu ve bu futbolcunun forma giyip giymeyeceğinin maç saatinde netleşeceği bildirildi.



Karadeniz ekibinin karşılaşmaya Onur, Serkan, Giray, Egemen, Cale, Selçuk (Ceyhun), Colman, Engin, Alanzinho, Burak ve Umut ile çıkması bekleniyor.





En farklı skorlu galibiyetler



Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'de 5-1 gibi açık farklı skorla yendi. Bu sonuç, iki takım arasında bugüne kadar yapılan maçlardaki en farklı skorlu galibiyet olarak da tarihe geçti.Sarı-lacivertliler ayrıca, 26 Ekim 1991'de Kadıköy'deki lig maçını 4-1, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2, 2001-2002 sezonunda ise yine İstanbul'daki maçı 3-0 kazandı. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısındaki tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.





En gollü maçlar



İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 5-3 yendi.Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'de Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de yine Trabzon'daki lig maçında rakibini 4-3'lük skorlarla yendi. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılırken, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.



Şanlıurfa GAP Arena, Ziraat Türkiye Kupası finaliyle, ilk kez bir finale ev sahipliği yapacak.Bu sezon 48.'si gerçekleştirilen kupada, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yapılacak final mücadelesi Şanlıurfa'da büyük bir heyecana sahne olacak.Aralık ayında hizmete giren, 30 bin seyirci kapasiteli GAP Arena, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük stadı olma özelliğini taşıyor. 26 bin 400 metre karelik büyüklüğe sahip stadyumun 8 parkurlu atletizm pisti de bulunuyor.





Teknik özellikler



Şanlıurfa GAP Arena 30 bin koltuk kapasitesine sahip. Çim sahası 68x105 metre ölçülerinde olan statta 2'si takımlar için olmak üzere toplam 4 adet soyunma odası bulunuyor. Stadyum genelinde ise diğer sporlar için de kullanılmak üzere toplam 18 soyunma odası yer alıyor.



100 kişi kapasiteli basın toplantı salonu bulunan stadın, soyunma odaları, koridorlar, temsilci ve hakem odaları şeklindeki tüm birimleri UEFA standartlarında yapıldı.Güvenlik kontrol odası ile televizyon ve radyo yorumcuları için özel odaların yer aldığı statta, tribünler bariyerlerle ayrıldı. Engelli tribününün bulunduğu statta paratoner de yer alıyor.Bütün tribünleri kapalı olan stat içinde ve çevresinde 76 mobese kamerası bulunuyor.Finali izleyecek gazeteciler için 120'si masalı, 120'si masasız olmak üzere toplam 240 kişilik bir basın tribünü oluşturuldu.



