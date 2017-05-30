Türkiye Kupası sahibini arıyor

Futbolda Ziraat Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen 55. Türkiye Kupası, Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında yarın Yeni Eskişehir Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Kupanın ilk sahibi Galatasaray, geçen sezon Antalya'da yapılan finalde Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek son kupayı da müzesine götürdü.

Medipol Başakşehir 5 yıl sonra finalde

Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası'nda 5 yıl sonra finalde mücadele edecek.



Atiker Konyaspor ise tarihinde ilk kez finalde yer alacak.

13 ayrı takım kazandı

Türkiye Kupası'nı 54 yıllık geçmişinde şimdiye dek 13 ayrı takım müzesine götürdü.



Kupada şimdiye dek Galatasaray 17, Beşiktaş 9, Trabzonspor 8, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor ve Kayserispor da birer kez mutlu sona ulaştı.

Rekorlar Galatasaray'da

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.



Organizasyonda son 3 yılın birincisi sarı-kırmızılı ekip, 22 kez final oynarken, 17 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

"Dört Büyükler" 8 yıl sonra finalde yok

Türkiye Kupası'nda 8 yıl sonra "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan birisi finalde yer almıyor.



Organizasyon tarihinde bu 4 takımdan birisinin yer almadığı son final 2007-2008 sezonunda oynandı ve Kayserispor, Gençlerbirliği'ni penaltılarla yenerek kupaya uzandı.