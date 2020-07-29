Türkiye Kupası'nda final zamanı: İlk 11'ler belli oldu

2019-20 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Trabzonspor, bu sezon sırasıyla Altay, Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe'yi eleyerek finale yükseldi.

Alanyaspor ise İnegölspor, Adanaspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor'u geçerek finale çıktı.

Şampiyonluğa ulaşamamasına karşın ligi 65 puanla 2. sırada tamamlayarak son 9 sezonun en başarılı performansını gösteren bordo-mavililer, Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil oldu ve finale tek yenilgiyle geldi.

Kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda finale çıkma başarısı gösteren ve Süper Lig'de sezonu 5. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanan Alanyaspor, finaldeki rakibi Trabzonspor'u yenip UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılmayı planlıyor.

Bordo-mavililerle Süper Lig'de 8 kez karşılaşan Alanyaspor, bu mücadelelerden 4'ünü kazandı, 2'sinde rakibiyle berabere kaldı, 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

İşte ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse.