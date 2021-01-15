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Spor

Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları bugün çekiliyor

15 Ocak 2021 11:29

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ile olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Tek maçlı eliminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak çeyrek final turunda müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'ndaki kura çekimi saat 14:30'da başlayacak.

Tek maçlı eliminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak çeyrek final turunda müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak. Çeyrek final eşleşmelerinin ardından yarı final eşleşmeleri de kura ile belirlenecek.

Son 16 turundan itibaren VAR'ın kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Seri başı olan takımlar

Başakşehir

Beşiktaş

Sivasspor

Alanyaspor

 Seri başı olmayan takımlar

 Galatasaray

Fenerbahçe

Konyaspor

Antalyaspor

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