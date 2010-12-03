-TÜRKİYE KUPASI MAÇLARININ PROGRAMI İSTANBUL (A.A) - 03.12.2010 - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2, 3 ve 4. hafta maçlarının programı açıklandı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, program şöyle: -2. HAFTA- 21 Aralık Salı: 18.00 Trabzonspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Hüseyin Avni Aker) 20.00 Karşıyaka-Bursaspor (Alsancak) 20.15 Fenerbahçe-Bucaspor (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu) 22 Aralık Çarşamba: 13.30 Kırıkhanspor-İstanbul Büyüşehir Belediyespor (İskenderun 5 Temmuz) 13.30 Beypazarı Şekerspor-Medical Park Antalyaspor (Beypazarı İlçe) 18.00 Beşiktaş-Konya Torku Şekerspor (Fiyapı İnönü) 19.00 Gençlerbirliği-Ankaragücü (Ankara 19 Mayıs) 20.15 Gaziantepspor-Galatasaray (Kamil Ocak) -3. HAFTA- 11 Ocak Salı: 13.30 İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Karşıyaka (Atatürk Olimpiyat) 14.00 Konya Torku Şekerspor-Trabzonspor (Recep Konuk Spor Tesisleri) 19.00 Kasımpaşa-Kırıkhanspor (Recep Tayyip Erdoğan) 20.00 Galatasaray-Beypazarı Şekerspor (Ali Sami Yen) 12 Ocak Çarşamba: 18.00 Denizlispor-Gaziantepspor (Denizli Atatürk) 19.00 Bucaspor-Gençlerbirliği (Alsancak) 20.00 Manisaspor-Beşiktaş (Manisa 19 Mayıs) 13 Ocak Perşembe: 20.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Malatya İnönü) -4. HAFTA- 15 Ocak Cumartesi: 20.00 Bursaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Bursa Atatürk) 20.00 Karşıyaka-Kasımpaşa (Alsancak) 16 Ocak Pazar: 13.30 Beypazarı Şekerspor-Denizlispor (Beypazarı İlçe) 13.30 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Ankara 19 Mayıs) 20.00 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Konya Torku Şekerspor (Kamil Ocak) 20.00 Trabzonspor-Manisaspor (Hüseyin Avni Aker) 17 Ocak Pazartesi: 20.00 Ankaragücü-Bucaspor (Ankara 19 Mayıs) 18 Ocak Salı: 20.00 Medical Park Antalyaspor-Galatasaray (Mardan Antalyaspor)