Türkiye Kupası: Kasımpaşa 1-2 Gaziantep FK (Maç Sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa ve Gaziantep FK, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip 31'de Ben Ounes'le öne geçti. 42'de konuk ekip Figueiredo ile karşılık verdi.

İkinci yarıda 79. dakikada Gaziantep FK'nın atağında Kasımpaşalı Ben Ounes ceza sahası içinde topa elle dokundu. Fırat Aydınus VAR incelemesinin ardından penaltı kararını verdi. Aydınus Ounes'e de kırmızı kart gösterdi. Penaltı atışını kullanan Maxim, 81'de takımını öne geçirdi.

Gaziantep FK mücadeleden 2-1 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.