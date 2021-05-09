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Spor

Türkiye Kupası finaline seyirci alınacak

09 Mayıs 2021 21:40

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finaline Gürsel Aksel Stadı'nın 3'te 1'i oranında seyirci alınacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, 18 Mayıs Salı günü İzmir'de oynanacak final maçına stat tribün kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacağı belirtildi.

Açıklamada, "Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Finalde tribünlerde yaklaşlık 6 bin 500 taraftar olacak.

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