Türkiye Kupası Galatasaray'ın

Galatasaray ile Eskişehirspor 52. Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Galatasaray Sneijder'in 70. dakikadaki golü ile karşılaşşmanın kazanan tarafıoldu. Böylece Galatasaray, dokuz yılın ardından Türkiye Kupası'nı kazanmış oldu.

İlk 11’ler

GALATASARAY: Muslera-Hakan-Semih-Chedjou-Telles-Yekta-Selçuk-Melo-Sabri-Sneijder-Burak

ESKİŞEHİRSPOR: Boffin-Kamil-Akaminko-Sezgin-Tarık-Hürriyet-Lawal-Erkan-Jorquera-Özgür-Kamara

Maçtan dakikalar

Dk. 82: Galatasaray ilk oyuncu değişikliğini kullanıyor. Yekta oyundan çıkıyor, sakatlıktan yeni dönen Hamit oyuna giriyor...

Dk. 78: Eskişehirspor ikinci oyuncu değişiklik hakkını kullanıyor. Hürriyet oyundan çıkarken yerine giren oyuncu Erman Kılıç...

GOL Dk. 70: Sağdan Burak orta yaptı topa kimse dokunamadı, soldan Sabri yaptı savunma uzaklaştırdı. Ardından top Yekta'nın önünde kaldı, Selçuk'a güzel bir pas attı. O da topu Sneijder'e ulaştırdı ve Sneijder skoru değiştirdi.

Dk. 63: Dakikalar 63'ü gösterdiğinde bu kez Eskişehir tribünlerinden sahaya meşale atıldı. Az sayıda atılan meşalelere müdahale edildi...

Dk. 62: Lawal'ın çok uzaklardan çektiği sert şutta kaleci Muslera topu kurtardı.

Dk. 56: Kornerden yapılan ortada Eskişehir gole çok yaklaştı... Chedjou'nun ters vuruşunda Yekta çizgiden topu çıkardı...

Dk. 52: Hürriyet'in Burak'a yaptığı hareket sonrası itiraz eden Sezgin sarı kart görüyor...

Maçta ilk kart Sneijder'e çıkıyor...

İkinci yarıya başlarken Eskişehirspor'da ilk değişiklik geliyor... Çıkan oyuncu Özgür Çek, giren oyuncu Necati Ateş...

Hüseyin Göçek ilk yarıyı bitiren düdüğü çalıyor...

İlk yarının sonuna 3 dakika ekleniyor...

Dk. 38: Hüseyin Göçek maçı tekrar başlattı.

Dk. 35: Hakem Hüseyin Göçek meşale dumanlarının görüş mesafesini engellediği gerekçesiyle maçı duraklattı...

Dk. 34: Galatasaray tribünlerinde dakika 34'ü gösterdiğinde meşaleler yakıldı sahanın kenarına atıldı...

Dk. 27: Hürriyet'in yaptığı hareket sonrasında Selçuk kısa bir sakatlık geçiriyor. Selçuk'un son durumu iyi...

Dk. 21: Sneijder, Telles'e nokta pas attı. Telles çizgiden topu çevirdi ama Burak topa vuramıyor...

Dk. 20: Kamara topu iyi getirdi, Erkan'a pasını verdi. Erkan şut atmayı tercih etti ve aut...

Dk. 19: Erkan Zengin sol çaprazdan çok iyi vurdu, top az farkla auta çıktı...

Dk. 15: Burak frikiği çok iyi kullandı, Boffin son anda kornere çeldi...

Dk. 13: Sneijder'ın Burak'a ara pasında Akaminko topu kornere attı.

Dk. 10: Sabri ceza sahasına girerken ayağının dışıyla vurdu son anda kaleci Boffin...

Dk. 9: Galatasaray çok etkili geldi... Selçuk yakın mesafeden vurdu defansa çarptı, dönen topa Sabri vurdu yine defans ve korner...

Mücadeleye Eskişehirspor başlıyor...

Stat duman altında

Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Stadı'ndaki mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetti.

Mücadelenin 34. dakikasında Galatasaraylı taraftarların bulunduğu bölümde meşaleler yakıldı ve saha içerisine atıldı. Saniyeler içerisinde duman tüm sahayı kapladı ve hakem maçı kısa bir süreliğine duraklattı.

Galatasaray'ın 14 kupası var

Galatasaray, Türkiye Kupası organizasyonda en fazla şampiyonluk kazanan ekip durumunda. Tarihinde Türkiye Kupası'nı 14 kez kazanma başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahibi. Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-96, 1998-99, 1999-2000 ve 2004-05 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki son şampiyonluğunu, 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek aldı. Sarı-kırmızılı ekip 8 sezon sonra finalde mücadele edecek.

Eskişehirspor bir kez kazandı

Türkiye Kupası'nda daha önce 3 kez final oynayan Eskişehirspor, bir kez kupa sevinci yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip, 1970-1971 sezonunda Bursaspor ile finalde karşılaştı. İlk maçı 1-0 yitiren "Es Es", rövanşı 2-0 kazanarak, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

1969-70 sezonunda Göztepe'ye, 1986-87 sezonunda da Gençlerbirliği'ne finalde kaybeden Eskişehirspor, 24 yıl sonra oynayacağı finalde 43 yıl sonra kupanın sahibi olmaya çalışacak.

Finalde ilk kez karşılaştılar

Galatasaray ile Eskişehirspor, Türkiye Kupası'nda ilk kez finalde karşılaştı. İki ekip 51 yılı geride kalan kupa tarihinde daha önce finalde birbirlerine karşı hiç rakip olmadılar.

13 ayrı takım kazandı

Türkiye Kupası'nı 51 yıllık geçmişinde şimdiye dek 13 ayrı takım müzesine götürdü. Kupada şimdiye dek Galatasaray 14, Beşiktaş 9, Trabzonspor 8, Fenerbahçe 6, Altay, Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor ve Kayserispor da birer kez mutlu sona ulaştı.