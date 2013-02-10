Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin



Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Ülker ezeli rakibi Galatasaray Medical Park'ı 63- 57 yenerek Türkiye Kupası'nın sahibi olurken Galatasaray ise 18 yıllık kupa hasretine bu sezonda son veremedi.

Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Ülker ezeli rakibi Galatasaray Medical Park'ı 63- 57 yenerek Türkiye Kupası'nın sahibi olurken Galatasaray ise 18 yıllık kupa hasretine bu sezonda son veremedi.

Mücadelenin başında topu pota altına indiren Galatasaray Medical Park, Ersin Dağlı ile iki basket bulurken, Sarı-Lacivertliler ise Bo Mc Calebb ile Oğuz Savaş’ın sayılarıyla 3. dakikada durumu 8-4’e getirdi. Macvan ve Arroyo’nun sayılarıyla reklam molasına 12-13 üstün giden Sarı-Kırmızılılar karşısında Fenerbahçe Ülker, Oğuz ile Andersen’i etkili kullanarak 9-2’lik seri yakaladı ve periyotu da 21-15 önde tamamladı.

İkinci periyotta David Andersen, Ömer Onan ve Mike Batiste ile rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren Sarı-Lacivertliler, 13.dakikada farkı 9 sayıya çıkarttı (28-19). Ergin Ataman’ın molasının ardından Galatasaray Medical Park savunmada rakibini durdurdu ve Boniface N’dong, Furkan Aldermir ve Manuchar Markoishvili ile 10-0’lık seri yakalayarak 28-30 öne geçti. Müca

Fenerbahçe ikinci yarıya fırtına gibi başlayarak 7-0'lık bir seri yakaladı. Üst üste bulduğu basketlerle biranda öne geçen Fenerbahçe Ülker'e Galatasaray Medical Park'ın cevabı geçikmedi ve sarı-kırmızılılar yeniden öne geçmeyi başardı. Son çeyreğe Sarı-Kırmızılılar 44-41 üstün girdi.

Final periyoduna iki takımda basketlerle başlarken Fenerbahçe Ülker farkı eriterek skora dengeyi getirdi:48-48. Çekişmeli bir final periyoduna sahne olan maçta iki takımda oyundan kopmayarak ayakta durmaya çalıştı. Bir Fenerbahçe'nin bir Galatasaray'ın öne geçtiği karşılaşmada Fenerbahçe Ülker ezeli rakibini 63-57 yenerek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.