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Spor

Türkiye Kupası bu akşam sahibini buluyor

Uzun aradan sonra geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, en son iki sene önce Fenerbahçe'yi yenerek kupanın sahibi olan Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek

22 Mayıs 2013 11:45

Fenerbahçe ile Trabzonspor, bugün Ankara'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçıyla birlikte 111'inci kez karşı karşıya gelecek. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki kupa finalini hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Kupası’nda 29 yıllık hasreti geçen yıl yine Ankara’da oynanan finalde Bursaspor’u 4-0 yenerek bitiren Fenerbahçe'de kupa finali öncesi 6 eksik bulunuyor. Cezalı olan Volkan Demirel ve Meireles ile sakatlıları bulunan Selçuk Şahin, Serdar Kesimal kupa finalinde forma giyemeyecek. 19 Yaş Altı Milli Takım kampında bulunan Salih Uçan ve Recep Niyaz da Trabzonspor'a karşı oynayamayacak.
        

Muhtemel 11


Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Egemen Korkmaz'ın bu maçta forma giymesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i şöyle: Mert Günok, Gökhan Gönül, Yobo, Egemen Korkmaz, Ziegler, Mehmet Topal, Emre Belözoğlu, Kuyt, Cristian, Sow, Webo.


Fenerbahçe 6 farkla üstün


Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 berabere sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 39 yıllık rekabette, genel toplamda Fenerbahçe'nin 6 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 80 lig, 11 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, geride kalan toplam 110 maçtan 43'ünü kazanırken, bordo-mavili ekip bu süre içinde 37 galibiyet elde etti. Taraflar 30 maçta eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin toplam 136 golüne, Trabzonspor 126 golle cevap verdi.

İki takımın bu sezon Spor Toto Süper Lig'deki maçlarında taraflar İstanbul'da golsüz berabere kaldı, Trabzon'da Fenerbahçe 3-0 galip geldi.


Trabzonspor 7 maçtır kazanamıyor


Trabzonspor, Fenerbahçe'yi tamamı Süper Lig'de olmak üzere son 7 resmi maçında yenemedi. Rakibi karşısında resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-2011 sezonunun ilk yarısında kendi evinde 3-2'lik sonuçla alan bordo-mavili ekip, daha sonraki 7 maçtan 5'ini kaybetti, 2'sinde berabere kaldı ve galip gelemedi.


En farklı skorlu galibiyetler


Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1 gibi farklı skorla yendi. Bu sonuç, iki takım arasında bugüne dek yapılan maçlardaki en farklı skorlu galibiyet olarak da tarihe geçti.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.


En gollü maçlar


İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig maçında, Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 5-3 yendi. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'de Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig maçında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılırken, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı. (ntvspor.net)

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