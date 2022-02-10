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Spor

Türkiye Kupası | Beşiktaş'ın Göztepe maçı ilk 11'i belli oldu

10 Şubat 2022 19:30

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor karşısında puan kaybeden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile karşılaşacak. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Müsabaka A Spor'dan yayınlanacak.

Son şampiyon rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2021-2022'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı.

İki takım arasında Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.

ilk 11

Beşiktaş: Ersin, Kerem, Vida, Montero, Rıdvan, Pjanic, Josef, Oğuzhan, Ghezzal, Teixeira, Larin

 

beşiktaşgöztepetürkiye kupasımuhtemel 11
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