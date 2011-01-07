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Spor

TÜRKİYE KUPASI 3. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER İSTANBUL (A.A)

07 Ocak 2011 22:20

-TÜRKİYE KUPASI 3. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER İSTANBUL (A.A) - 07.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle: 11 Ocak Salı: 21.00 Galatasaray-Beypazarı Şekerspor: Deniz Çoban 14.00 Konya Torku Şekerspor-Trabzonspor: Suat Arslanboğa 19.00 Kasımpaşa-Kırıkhanspor: Taner Gizlenci 13.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Karşıyaka: Mustafa Öğretmenoğlu 12 Ocak Çarşamba: 18.00 Denizlispor-Gaziantepspor: Hüseyin Sabancı 20.00 Manisaspor-Beşiktaş: Özgür Yankaya 19.00 Bucaspor-Gençlerbirliği: Mustafa Kamil Abitoğlu 20.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Mustafa İlker Coşkun

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