'Türkiye krizin etkilerine açık'

Financial Times gazetesi, bayramın ardından yaşanan borsa düşüşleri ve liranın değer kaybına dikkat çekerek, “Türkiye, diğer yükselen piyasalar gibi küresel finansal kargaşaya karşı bağışık olmaktan uzak ” yorumunu yaptı.



Gazete, özelleştirme programının piyasalardaki olumsuz gelişmelere “kurban” gideceği gibi göründüğünü belirten gazete, bunun da cari açığı finansmanı açısından yaratacağı sorunlara dikkat çekti.



Ekonomi gazetesi Financial Times, Ankara kaynaklı Delphine Strauss imzalı haberinde bayramın ardından Cuma günü yeniden açılan İstanbul borsasının küresel finansal krizdeki son gelişmelerin karşısında yüzde 4.2 düştüğünü kaydetti. Gazete, bu düşüşün da, üç haftanın en büyük gerileme olduğuna ve bir haftalık kaybı yüzde 5.5’e çıkarttığına işaret etti.



Türk politikacılarının, yatırımcıların sinirlerini yatıştırmak amacıyla ülkenin bankacılık sisteminin artık krizlere daha dirençli olduğunu söylediklerini belirten gazete, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’ın açıklamalarına da dikkat çekti.



Özelleştirme programı etkilenecek



Ancak borsa düşüşlerinin yanısıra tahvil faizlerinin yükseldiğine, Türk lirasının ise dolara karşı son beş ayın en düşük düzeyine indiğine işaret edildiği “Türkiye, diğer yükselen piyasalar gibi küresel finansal kargaşaya karşı bağışık olmaktan uzak” yorumunu yaptı. Gazete şunları yazdı:



“Özellikle hükümetin özelleştirme programını sürdürme planlarının, piyasalardaki pata durumuna kurban gideceği gibi görülüyor.



“Bu da, ülkenin şişmiş cari açığının finansmanı açısından daha çok baskı oluşturur.”



Financial Times, haberinde ayrıca Başbakan Erdoğan’ın, bu ortamın Halkbank’ın özelleştirmesi ve halka satılması için uygun olmadığı yolundaki değerlendirmesinin ardından Türk bankalarının değer kaybettiğini belirtti.



Halkbank hisselerinin değerinin de yüzde 6.1 düştüğüne işaret eden gazete, Erdoğan’ın, Ziraat Bankasının satılmasının düşünülmediğini söylediğine de dikkat çekti.



Haberde geçen ay önde gelen Türk bakanlarından birinin ise, Halkbank’ın özelleştirilmesinin piyasa koşullarının izin vermesi halinde gerçekleşeceğini söylediği anımsatıldı.