Türkiye kötü başladı

İkinci çeyrekte top kayıpları karşılıklı olunca, skorda denge bozulmadı. Hırvatistan'da belinden sakatlanan Nikola Vujçiç oyuna bir daha dönemezken, tecrübeli oyuncunun yokluğunda Nikola Prkaçin pota altından ürettiği sayılarla Hırvatları oyunda tuttu. Bu bölümde Türkiye, az süre bulan oyuncularına da şans verince, özellikle hücumda ritmini bulmakta zorluk çekti.

İlk yarı 37-33 Hırvatistan üstünlüğüyle tamamlanınca, antrenör Bogdan Tanjeviç değişikliğe gitti ve ilk yarı hiç oynamayan Engin Atsür'ü sahaya sürdü. Bu bölümde milli takım Kerem Tunçeri ile birlikte iki oyun kurucuyla sahada yer alırken, Ersan İlyasova da kısa forvet pozisyonuna geçti ve ay-yıldızlılar özellikle ribaundlarda rakibine karşı bir üstünlük sağladı. Ancak Türkiye, top kayıplarının yanında savunmada Marko Baniç'i durdurmakta zorluk çekince, Hırvatistan maçın son on dakikasına 59-54 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte milli takımımız, Ömer Aşık'ın oyuna girmesiyle savunmada toparlandı ve hücumda Hidayet Türkoğlu'nun çabalarıyla farkı bire kadar indirmeyi başardı. Fakat son bölümde Davor Kus sahneye çıktı ve bulduğu dört sayıyla Hırvatistan'ın maçı kazanmasını sağladı.

17 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle oynayan Hidayet Türkoğlu maçın en skorer ismi olurken, ilk yarıda hiç oynamayan Engin Atsür, 12 sayı kaydetti. Milli takımımızda Ömer Onan 12 sayı, Ersan İlyasova ise 8 sayı ve 9 ribaund ile öne çıkan diğer oyuncular oldular. Hırvatistan'da ise 16 sayı ve 9 asistle oynayan Roko Ukiç takımının en skorer ismi oldu. Hırvatlarda eski Efes Pilsen'li oyuncular Marko Popoviç ve Nikola Prkaçin, 12'şer sayı ürettiler.

Efes Pilsen World Cup'ta bugün 18:30'da Makedonya-Letonya, 21:00'de ise Türkiye-Almanya karşılaşmaları oynanacak. Günün ilk karşılaşması NTV SPOR'dan, milli takımımızın oynayacağı ikinci maç ise NTV'den naklen yayınlanacak.