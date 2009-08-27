T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye kötü başladı

Efes World Cup'ta A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, turnuvadaki ilk maçında Hırvatistan'a 82-77 yenildi.

27 Ağustos 2009 03:00

 

Efes World Cup'ta A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, turnuvadaki ilk maçında Hırvatistan'a 82-77 yenildi.

 A Milli Basketbol Takımımız Efes World Cup'taki ilk maçında Hırvatistan'a 82-77 mağlup oldu. Oyun kurucu pozisyonunda Sinan Güler ile maça başlayan ay-yıldızlılar, ikili oyunlardan bulduğu sayılarla skorda üstünlüğü erken ele geçirdi. Ancak milli takımımız, hücumdaki etkinliğe rağmen savunmada Roko Ukiç'i durdurmakta zorluk çekince Ukiç'in 10 sayı ürettiği ilk çeyrek, 21-20 Hırvatistan üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrekte top kayıpları karşılıklı olunca, skorda denge bozulmadı. Hırvatistan'da belinden sakatlanan Nikola Vujçiç oyuna bir daha dönemezken, tecrübeli oyuncunun yokluğunda Nikola Prkaçin pota altından ürettiği sayılarla Hırvatları oyunda tuttu. Bu bölümde Türkiye, az süre bulan oyuncularına da şans verince, özellikle hücumda ritmini bulmakta zorluk çekti.

İlk yarı 37-33 Hırvatistan üstünlüğüyle tamamlanınca, antrenör Bogdan Tanjeviç değişikliğe gitti ve ilk yarı hiç oynamayan Engin Atsür'ü sahaya sürdü. Bu bölümde milli takım Kerem Tunçeri ile birlikte iki oyun kurucuyla sahada yer alırken, Ersan İlyasova da kısa forvet pozisyonuna geçti ve ay-yıldızlılar özellikle ribaundlarda rakibine karşı bir üstünlük sağladı. Ancak Türkiye, top kayıplarının yanında savunmada Marko Baniç'i durdurmakta zorluk çekince, Hırvatistan maçın son on dakikasına 59-54 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte milli takımımız, Ömer Aşık'ın oyuna girmesiyle savunmada toparlandı ve hücumda Hidayet Türkoğlu'nun çabalarıyla farkı bire kadar indirmeyi başardı. Fakat son bölümde Davor Kus sahneye çıktı ve bulduğu dört sayıyla Hırvatistan'ın maçı kazanmasını sağladı.

17 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle oynayan Hidayet Türkoğlu maçın en skorer ismi olurken, ilk yarıda hiç oynamayan Engin Atsür, 12 sayı kaydetti. Milli takımımızda Ömer Onan 12 sayı, Ersan İlyasova ise 8 sayı ve 9 ribaund ile öne çıkan diğer oyuncular oldular. Hırvatistan'da ise 16 sayı ve 9 asistle oynayan Roko Ukiç takımının en skorer ismi oldu. Hırvatlarda eski Efes Pilsen'li oyuncular Marko Popoviç ve Nikola Prkaçin, 12'şer sayı ürettiler.

Efes Pilsen World Cup'ta bugün 18:30'da Makedonya-Letonya, 21:00'de ise Türkiye-Almanya karşılaşmaları oynanacak. Günün ilk karşılaşması NTV SPOR'dan, milli takımımızın oynayacağı ikinci maç ise NTV'den naklen yayınlanacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24