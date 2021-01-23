Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

T24 Haber Merkezi

Türkiye, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 62., can kaybı sayısında 74. sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, vaka sayısında 9'uncu, can kaybında ise 18'inci sırada bulunuyor.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Cebelitarık, Belçika, Slovenya, Birleşik Krallık, Çekya, İtalya, Bosna Hersek, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 2 milyon 424 bin 328 vaka ile dünyada 58., 24 bin 933 ölüm ile 74. sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 9., ölüm sayısında da 18'inci durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD Hindistan Brezilya Rusya Birleşik Krallık Fransa İspanya İtalya Türkiye Almanya Kolombiya Arjantin Meksika Polonya Güney Afrika

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle: