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Koronavirüs

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

03 Temmuz 2020 20:47

T24 Haber Merkezi

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 54'üncü, can kaybı sayısında 43'üncü sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, vaka sayısında 13'üncü, can kaybında ise 18'inci sırada bulunuyor.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre Katar, vaka sayısında 1. sırada görünüyor. Katar'ı, San Marino, Bahreyn, Vatikan, Şili, Fransız Guyanası (French Guiana), Andorra, Kuveyt, Mayotte, Ermenistan izliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Belçika, Andorra, Birleşik Krallık, İspanya, İtalya, İsveç, Fransa, ABD, Hollanda izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 203 bin 456 vaka ile dünyada 54'üncü; 5 bin 186 ölüm ile 43'üncü sırada bulunuyor. 

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 13'üncü, ölüm sayısında da 18'inci durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

  1. ABD
  2. Brezilya
  3. Rusya
  4. Hindistan
  5. İspanya
  6. Peru
  7. Şili
  8. Birleşik Krallık
  9. İtalya
  10. Meksika
  11. İran
  12. Pakistan
  13. Türkiye
  14. Suudi Arabistan
  15. Almanya

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

  1. ABD
  2. Brezilya
  3. Birleşik Krallık
  4. İtalya
  5. Fransa
  6. Meksika
  7. İspanya
  8. Hindistan
  9. İran
  10. Peru
  11. Rusya
  12. Belçika
  13. Almanya
  14. Kanada
  15. Hollanda

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