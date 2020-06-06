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Koronavirüs

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

06 Haziran 2020 22:30

T24 Haber Merkezi

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 52'nci, can kaybı sayısında 42'nci sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, vaka sayısında 11'inci, can kaybında ise 16'ncı sırada bulunuyor.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre Katar, vaka sayısında 1. sırada görünüyor. Katar'ı, San Marino, Vatikan, Andorra, Bahreyn, Mayotte, Kuveyt, Lüksemburg, Singapur, Şili, İspanya izliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Belçika, Andorra, Birleşik Krallık, İspanya İtalya, İsveç, Fransa, Holland, Sint Maarten izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 169 bin 218 vaka ile dünyada 52'nci; 4 bin 669 ölüm ile 42'nci sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 11'inci, ölüm sayısında da 16'ncı durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

  1. ABD
  2. Brezilya
  3. Rusya
  4. İspanya
  5. Birleşik Krallık
  6. Hindistan
  7. İtalya
  8. Peru
  9. Almanya
  10. İran
  11. Türkiye
  12. Fransa
  13. Şili
  14. Meksika
  15. Suudi Arabistan

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

  1. ABD
  2. Birleşik Krallık
  3. Brezilya
  4. İtalya
  5. Fransa
  6. İspanya
  7. Meksika
  8. Belçika
  9. Almanya
  10. İran
  11. Kanada
  12. Hindistan
  13. Hollanda
  14. Rusya
  15. Peru

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