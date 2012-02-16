Türkiye Komünist Partisi ikinci kez kuruldu

T24 - Türkiye Komünist Partisi, kısa adıyla TKP, İçişleri Bakanlığı'na yaptığı başvuru sonucu resmen ikinci kez kuruldu. Halen bu isim ile faaliyet gösteren bir parti bulunuyor.

İkinci TKP'nin kurulması nedeniyle yapılan açıklamada, “Varlığı Cumhuriyet öncesine dayanan, siyasal yaşamını 1920 yılından beri illegal olarak sürdüren Türkiye Komünist Partisi, bugün bütün yasal işlemler tamamlanarak resmen kurulmuş oldu” denildi.

Partinin Kurucular Kurulu tarafından değiştirilen tüzüğün birinci maddesine göre partinin adı, Türkiye Komünist Partisi, kısaltılmış adı TKP amblemi ise sarı hatla çevrelenmiş yuvarlak mavi zemin üstünde kırmızı orak çekiç, orak çekicin üstünde TKP yazısı ve altında sarı yıldız olarak belirlendi. Açıklamada ayrıca, “TKP, Türkiye’nin mevcut 68. siyasi partisi olarak tescillenmiş ve Ankara’da kurulu bulunan genel merkezinde faaliyetlerine başlamıştır. Bu adımla, 92 yıl boyunca parti adıyla yasal olarak herhangi bir faaliyet yürütmemiş bulunan TKP, siyasal sosyal yaşamdaki yerini almış olmaktadır” denildi.

Mevcut TKP şu an faaliyette olup seçimlere katılmasına rağmen yapılan başvurunun da kabul edilmesiyle birlikte, siyaset sahnesinde şu an aynı isimle iki TKP birden oldu. TKP, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, "Bizim adımızla yeni bir parti kurulmaya çalışılıyor, bunun meşruiyeti yoktur" açıklamasını yapmıştı. Gerçek Gündem sitesinin haberine göre, TKP'nin avukatı Özgür Urfa da, "Bizim partimizin adıyla yeni bir parti kurulamaz. TKP biziz. Bir süredir TKP adıyla birileri parti kurmaya çalışıyorlardı. İçişleri Bakanlığı bu başvuruyu reddetti. Bugün ise ajanslar TKP adıyla bir partinin kurulduğunu yazmış, TKP zaten biziz, kim nasıl kurmuş, böyle bir uygulama söz konusu olamaz" dedi.

Avukat Urfa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiyle Komünist Partisi adını almaya çalışan bir grup var. Bunların başvurusu reddedilince, bu kez de Toplumsal Kurtuluş Partisi adıyla başvurmuşlar. Sanırız İçişleri Bakanlığı'nın kabul ettiği başvuru bu. Ki; o başvuru bile geçersizdir, yasalara göre aynı kısaltmayla parti kurulamaz. Hukuki durumu öğrenip kamuoyuna açıklama yapacağız. Ajans haberlerinde yeni kurulduğu söylenen TKP, 68. parti olarak numaralandırılmış. Biz zaten 68 nodlu siyasi partiyiz. Burada da bir çelişki söz konusu."