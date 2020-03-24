Türkiye, Kolombiya'ya 26 bin Koronavirüs tanı testi gönderdi

Kolombiya, Türkiye'den gönderilen 26 bin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tanı testinin geldiğini açıkladı.

Kolombiya Ulusal Gıda ve İlaç İzleme Enstitüsü, Koronavirüs tanılarının daha hızlı tespit edilmesi için Türkiye'den pazar günü 26 bin testin ülkeye ulaştığını duyurdu.

Enstitü Direktörü Julio Cesar Aldana, Türkiye hükümetine desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Türkiye hükümeti, Devlet Başkanı Ivan Duque ve birçok kuruluşumuz sayesinde coroan virüsün tespitini çok daha hızlı yapabileceğiz" ifadesini kullandı.

Kolombiya Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Laura Valdivieso da Türkiye'nin desteği sayesinde ülkedeki Koronavirüs'le mücadelede test kapasitesinin artacağını söyledi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan ülkede şu ana kadar 235 Koronavirüs vakası görüldü, virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.