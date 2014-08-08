Türkiye kökenli Hollandalılara 'cihat' baskını

Yusuf Özkan - BBCTürkçe, Hollanda

Hollanda'nın Lahey kentinde Suriye ve Irak'taki cihatçı gruplarla bağlantılı oldukları belirtilen Türkiye kökenli bir gruba operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında Türklere ait dört eve baskın yapıldı. Belçika polisi, aynı gruba ait iki Türk'ü gözaltına aldı.

Lahey'deki operasyon, Belçika makamlarının isteği üzerine gerçekleştirildi. Ortadoğu'daki cihatçı gruplara ilgili bir soruşturma yürüten Belçika Savcılığı, Lahey'de yaşayan bir grup Türk'ün izine ulaştı.

Belçikalı yetkililer, bu kişilerin Lahey'de oturdukları evlerin adresini Hollanda makamlarına iletti. Lahey polisi, çarşamba gecesi dört eve eş zamanlı olarak baskın düzenledi.

Bu evlerde yapılan aramalarda cihatçı örgütlerle ilgili çok sayıda belge ele geçirildi.

Belçika makamları, cihatçı örgütlerle bağlantılı olan Türklerin Lahey'de yaşadıklarını ancak sık sık Belçika'da görüldüklerini bildirdi.

Zanlıların Brüksel'de kaldıkları evlere de eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında silah, çelik yelek ve radikal İslamcı örgütlere ait dokümanlar ele geçirildi.

Lahey kökenli iki Türkiye vatandaşı da, Belçika'daki Zaventhem Havalanı'nda gözaltına alındı.

Savcılık, bu iki kişinin "terör örgütüne üyelik, terörizme finansal kaynak sağlama ve silah yasasına muhalefet ettikleri" gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı.

Belçika ve Hollanda istihbaratı, Suriye ve Irak'taki radikal cihatçı gruplara katılan vatandaşları konusunda yoğun bir çalışma yapıyor.

Hollanda İstihbarat Örgütü (AIVD) verilerine göre eski adıyla Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), yeni adıyla İslam Devleti (İD) bünyesinde 150 Hollanda vatandaşı bulunuyor.

IŞİD saflarında savaşan 30 civarında Hollandalı'nın da ülkeye geri döndüğü belirtiliyor. Polis bu kişileri ve bağlantıda oldukları çevreleri yakından izliyor.

Hollanda Hükümeti, cihatçılara yardım ettiği saptanan camilerin ve diğer kuruluşların kapatılacağı uyarısında bulunuyor.

Hollanda Parlamentosu'ndan Ezidiler için çağrı

Bu arada Hollanda Parlamentosu'ndaki partiler, IŞİD tarafından ele geçirilen Sincar kenti ve çevresinde dağlara kaçan 50 bin Ezidi'nin durumu ile ilgili ortak bir çağrı yaptı.

Parlamentodaki 9 parti, Dışişleri Bakanı Frans Timmermans'a, Ezidiler konusunda ivedilikle uluslararası eylem çağrısı yaptı.

Partilerin ortak bildirisinde, binlerce Ezidi'nin dağ başında açlık ve susuzluk tehlikesi, aşağıda da onları bekleyen teröristlerce katledilme riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Siyasi partiler ortak açıklamada, "Batı, farklı düşünenlerin IŞİD tarafından yok edilmesini çaresizce seyretmemeli" uyarısında bulundu.

Hollanda Parlamentosu Eylül ayı başında da IŞİD'in bölgedeki katliamları konusunda özel bir oturum düzenleyecek.