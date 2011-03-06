Türkiye klavye yarışması sonuçlandı

T24 - 2011 Türkiye İnternet Klâvye Şampiyonası sonuçlandı. Anadil ve Çok Dilli (16 dil) ayrımıyla 2 yarış türü olarak 10 Ocak – 1 Mart tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonada Anadil yarışında Deneyimliler kategorisinde Celal Aşkın, dakikada 143 sözcük, Çok Dilli yarışında ise yine deneyimliler kategorisinde Recep Ertaş 16 dili ortalama 85 sözcük hatasız yazarak Türkiye şampiyonu oldular.

Yarışma sonuçları şöyle:

Anadil Yarışında:

0 - 12 yaş Küçükler Kategorisinde Şuhut – Fatih İlköğretim Okulu’ndan Zehra Taşkale dakikada 83 sözcük

13 - 16 yaş Öğrenciler Kategorisinde Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi’nden Aybüke Nurçin dakikada 86 sözcük

17 - 20 yaş Gençler Kategorisinde Şampiyon Kursları’ndan Oğuzhan Akpınar dakikada 100 sözcük

21 - 99 yaş Deneyimliler Kategorisinde Celâl Aşkın dakikada 143 sözcük



Çok Dilli Yarışlarda:

0 - 12 yaş Küçükler Kategorisinde Lüleburgaz Emrullah Efendi İlköğretim Okulu’ndan Ozan Dalkıran, 7 dili ortalama 24 sözcük

13 - 16 yaş Öğrenciler Kategorisinde 75. Yıl Cumhuriyet Ticaret Lisesi’nden Esra Demirbaş, 10 dili ortalama 48 sözcük

17 - 20 yaş Gençler Kategorisinde Ankara Ticaret Meslek Lisesi’nden Zorbey Çiçek, 16 dili ortalama 61 sözcük

21 - 99 yaş Deneyimliler Kategorisinde Recep Ertaş, 16 dili ortalama 85 sözcük

Detaylı Bilgi için:(http://www.interstenoturk.org/2011turkiye/yaris-sonuclari.asp)



Türkiye genelinde katılım barajlarını aşabilen 95 okuldan 495 yarışçının katıldığı bu yarışlardan sonra, finalleri 26 Mart – 6 Mayıs sürecinde yapılacak olan 2011 Dünya İnternet Klâvye Şampiyonasına katılacak Türk adaylar 26 Mart’a kadar (Yarışa katılacakları okullardan) kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

Dünyadaki tüm bilgisayar kullanıcılarının, en verimli yöntemle (Onparmakla) bilimsel çalışmalarını teşvik için, ilköğretimden başlayarak Okulları Temel kabul eden Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu’nun her yıl düzenlemekte olduğu, bu “Bilimsel Çalışma ve Gelişmeleri Teşvik” Şampiyonalarında Türkler bugüne kadar 25 rekorlu 59 Dünya Şampiyonluğu kazandılar.

2011 Dünya İnternet Klâvye Şampiyonası için de sadece Türkiye İnternet Klâvye Şampiyonasına katılanları değil, bilgisayarı bilimsel yöntemlerle kullanarak, dakikada en az 200 vuruşu en fazla % 1 hata ile yazabilen herkesi bu yarışlara katılabilir, (www.interstenoturk.org/2011dunya/yonetmelik.asp) adresinden kayıt yönergeleriyle, tüm usûl ve kuralları inceleyerek çok çok çalışmalarını öneririz.





