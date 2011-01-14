-TÜRKİYE KİTABI SEVDİ İSTANBUL (A.A) - 14.01.2011 - Türkiye Yayıncılar Birliği, 2010 yılında kitap üretiminin yüzde 15 artarak 408 milyon 339 bin 289'a yükseldiğini bildirdi. Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2010 yılında 34 bin 363 çeşit kitap yayımlandı. Bu kitaplar için 214 milyon 414 bin 289 adet bandrol satın alındı. Milli Eğitim Bakanlığının ilk ve ortaöğrenim öğrencilerine dağıttığı ücretsiz kitap sayısı da 193 milyon 925 bine ulaştı. Geçen yıl toplamda 408 milyon 339 bin 289 adet kitap üretildi. Son nüfus sayımına göre Türkiye'nin nüfusunun 72 milyon 561 bin 312 olduğu göz önünde bulundurulduğunda kişi başına düşen kitap sayısı 5,6 olarak belirlendi. 2009 yılına göre 2010'da Türkiye'de yayımlanan kitap çeşidi yüzde 9,38, üretilen kitap adedi ise yüzde 15,48 arttı. 96 sayfaya kadar eğitim amaçlı ve çocuk kitaplarına, ilgili yönetmelikle bandrol alınması zorunluluğu kaldırıldığı için yaklaşık 50 milyon civarında olduğu tahmin edilen çocuk ve yardımcı kitaplar hesaplamalara dahil edilmedi.