Türkiye uydu fırlatma üssünü kuruyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, Ankara kendi uydu fırlatma üssünü kurmak için de düğmeye bastı Casus uydular Türkiye'yi yakın takibe alırken Türkiye uzaydaki istihbarat uydusu Göktürk-2'yi Çin'den uzaya gönderecek.

Konuyla ilgili Ankara 'da gizli bir toplantı yapan güvenlik birimleri ve TSK'nın üst düzey bürokratları, karşı hamle olarak uydu teknolojilerine daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin buğday hasadını bile hesaplayabiliyorlar

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da toplanan üst düzey güvenlik yetkilileri, Türkiye'nin uydu teknolojileri sebebiyle karşı karşıya kaldığı istihbarat tehditlerini masaya yatırdı. Toplantıda, uzayda uydusu bulunan bazı ülkelerin, İstiklal Caddesi'nde yürüyen insanları sayabildiği, askerî tesislerin fotoğraflarını çektiği, buğday hasadını bile hesapladığı belirtildi. Toplantıda, Türkiye'nin de bir an önce uzayda yerini alması ve uydu yatırımlarını artırması gerektiği vurgulandı.

Türkiye'nin uydusunu Çin gönderecek

Başkentte gerçekleştirilen gizli toplantıda, casus uydular sebebiyle Türkiye'nin istihbarat alanında yaşadığı sıkıntılar gündeme gelirken, ilk Türk istihbarat ve keşif uydusu Göktürk-2 için geri sayımın da başladığı ifade edildi. Bir yıl geciken proje kapsamında, uydunun aralık ayında fırlatılması bekleniyor. Türkiye'de fırlatma teknolojisi olmadığı için Çin ile anlaşma sağlandı. Göktürk-2'yi 20 milyon dolar karşılığında uzaya Çin gönderecek. Türkiye'nin yürüttüğü bir uydu projesi daha bulunuyor. İtalyan Telespazio şirketinin üretimine devam ettiği Göktürk-1, çok daha gelişmiş olacak. Öte yandan, Ankara kendi uydu fırlatma üssünü kurmak için de düğmeye bastı. Başbakan Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel'in de katıldığı son Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında bu yönde karar çıkmıştı. Türkiye'nin elde edeceği uydu fırlatma teknolojisini tamamen barışçıl amaçlarla kullanacağı vurgulanıyor. Söz konusu projede başka bir ülkeyle ortak yatırım fırsatlarının da değerlendirildiği belirtiliyor.

Türkiye'nin hâlâ bir istihbarat uydusu yok

Amerika, İngiltere, Rusya, Çin, Fransa ve İsrail gibi ülkeler son teknoloji ürünü istihbarat uydularını kullanıyor. Türkiye ise bu konuda çok geç kaldı. Gelişmiş ülkeler yıllardır bu sistemlerden faydalanırken, Türkiye ilk keşif ve gözetleme yani istihbarat uydusunu henüz uzaya göndermedi. Uydu teknolojisiyle ilgili hazırlanan raporla hakkında Zaman'a bilgi veren üst düzey bir yetkili, "Uydu yatırımları mutlaka artırılmalı. Askeri bölgelerin etrafında 'fotoğraf çekmeyin' diye uyarılar görürsünüz. Günümüzde artık bunlar komik şeyler haline geldi. Bazı ülkeler şu anda Türkiye'yi adım adım fotoğraflıyor. Bir inşaatta günde kaç tuğla kullanıldığına kadar sayılıyor. Uydular, elektro optik kameralarla 20 cm çözünürlükte görüntü alabiliyor. Balkonda yetiştirdiğiniz çiçeğe odaklanabiliyor. Baraj inşaatlarınız, askeri tesisleriniz takip ediliyor. Savaş uçaklarınızın yerdeki hareketlerinin bile arşivi tutuluyor." ifadelerini kullanıyor.

PKK'yla mücadele kolaylaşır

Aynı yetkili, "Göktürk -1 ve Göktürk - 2 uydularını uzaya fırlattığımızda biz de istediğimiz coğrafyadan görüntü alabileceğiz. Fakat bu işe yıllar önce başlamış ülkelerle aramızda büyük teknoloji farkı var. Bu açığın kapatılması için uydu teknolojilerine ayrılan kaynağın artırılması kaçınılmaz hale geldi." değerlendirmesinde bulunuyor. Göktürk uydu sistemi, özellikle Avrupa, Kafkaslar ve Ortadoğu coğrafyasında askerî istihbarat amaçlı yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilmesine imkân tanıyacak. PKK'yla mücadelede Türkiye'nin elini güçlendirecek. Göktürk uydusunun uzaya fırlatılmasının ardından, Türkiye elde ettiği görüntüleri ticari amaçlı olarak başka ülkelere de satabilecek.