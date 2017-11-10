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Spor

Türkiye kazanmayı unuttu

Milli takım, Romanya’ya deplasmanda kaybetti

10 Kasım 2017 11:05

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde istediği sonuçları alamayan ve Rusya vizesini kaçıran A Milli Takım, yeniden yapılanmaya gittiği ve 3 oyuncunun ilk kez milli olduğu hazırlık maçında Romanya'ya 2-0 mağlup oldu.

Romanya'daki Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 42. ve 69. dakikalarında Kardemir Karabükspor forması giyen Gherorghe Grozav ağları havalandırdı ve ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Türkiye, Romanya ile oynadığı 26.maçta 14. mağlubiyeti alırken, 5 galibiyet, 7 beraberlikle sahadan ayrıldı.

A Milli Takım 13 Kasım Pazartesi günü Arnavutluk ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.

10 numara Çalhanoğlu’nda 

Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun Arda Turan'ı aday kadroya davet etmemesi nedeniyle tecrübeli oyuncunun 10 numaralı formasını Hakan Çalhanoğlu giydi.

Çalhanoğlu, geçen senede Arda'nın çağrılmadığı maçlarda 10 numaralı formayı giymişti.

 

Atila, Kenan ve Barış ilk kez sahada 

A Milli Futbol Takımı'nda aday kadroya ilk kez çağrılan isimlerden Atila Turan, Kenan Karaman ve Barış Yardımcı, A milli formayı da ilk kez Romanya karşısında giydi.

Mircea Lucescu, Atila Turan'ı ilk 11'de sahaya sürerken, Kenan Karaman ve Barış Yardımcı'yı ikinci yarıda oyuna dahil etti.

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