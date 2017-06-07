Türkiye Katar'a gıda ve su yardımına hazır

Türkiye, Körfez'in önde gelen ülkelerinin yaptırımları ve diplomatik tecriti ile karşı karşıya olan Katar'a gıda ve su yardımı yapmaya hazır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'la ticareti kesmesiyle oluşan boşluğu Türk ihracatçıların doldurabileceğini söyledi.

Gıda talebinin üçte birini diplomatik ilişkileri kesen Suudi Arabistan'dan karşılayan Katar, gıda sıkıntısı yaşamamak için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Reuters'a bilgi veren Katarlı bir yetkili, İran ve Türkiye ile gıda ve su tedariki için görüşme yürütüldüğünü belirtti.

Katar'da dört hafta yetecek kadar kuru bakliyat stoku olduğu belirtiliyor. Gıda sıkıntısının baş göstermesinden endişe eden Katarlıların, marketlere akın ettiği aktarılıyor.

Katar'a asker tezkeresi Meclis'te

Krizin ardından Katar'daki Türk üssüne asker gönderilmesinin önünü açan düzenleme öne çekildi. Gelecek hafta görüşülmesi planlanan düzenlemenin bugün Meclis'in gündemine geleceği belirtiliyor.

Katar'daki Türk üssüne 600'e yakın askerin konuşlandırılması planlanıyor. Üssün hazırlıklarını yürütmek amacıyla 80 Türk askerinin bölgede olduğu belirtiliyor.

Katar'a desteğe 15 yıl hapis

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nde Körfez ülkelerinin teröre destek vermekle suçladığı Katar'ı savunanlara 15 yıl hapis cezası verileceği açıklandı.

Sosyal medyada yazılı ya da sözlü olarak Katar'a destek çıkanların hapis cezasının yanı sıra 136 bin dolar para cezasına da çarptırılabileceği duyuruldu.

"Katar'a taviz yok"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dış İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş da Katar'la yaşanan diplomatik krizle ilgili Reuters'a açıklamada bulundu.

Kuveyt'in arabuluculuk için devreye girmesini memnuniyetle karşıladıklarını ancak pazarlık yapılacak bir durum olmadığını belirten Gargaş, ne kendilerinin ne de Suudi Arabistan'ın Katar'a taviz vereceğini söyledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın aralarında yer aldığı Arap Yarımadası'nın önde gelen ülkeleri terörü desteklediği gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştı.

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AP/AFP/Reuters, ÖA/CÖ