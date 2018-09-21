Türkiye Kasaplar Odası: Tavuk eti 9 ayda yüzde 200'ün üzerinde zamlandı

Türkiye Kasaplar Odası Genel Başkan Yardımcısı Osman Yardımcı, beyaz ete "9 ayda yüzde 200'ün üzerinde" zam yapıldığını söyledi.

Türkiye Kasaplar Odası Genel Başkan Yardımcısı Osman Yardımcı, döviz kuru üzerinden tavukçuluk sektöründe fırsatçılık yapıldığını iddia etti. Yardımcı, beyaz ete 9 ayda yüzde 200'ün üzerinde zam yapıldığını söyledi. Tavuk eti fiyatının kırmızı et fiyatlarıyla yarıştığını vurgulayan Yardımcı, “Bunun adı fırsatçılıktan başka bir şey değil. Devletin buna dur demesi gerekir.

Tavuk göğsünün fiyatı 2 hafta önce 18, bir hafta önce 22 liraydı. Bugün sadece bize gelişi 28 lira oldu. Ocak ayında 10 liraydı. Tavuk kanadının kilosu ocak ayında 7 lira 70 kuruşken bugün 21 lira. Kırmızı ete 1 lira zam geldiğinde ülke ayağa kalkıyor" diye konuştu.



