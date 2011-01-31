Türkiye karbon salımında 24. sırada

T24 - Çin, 2009'da en fazla karbon salımı yapan ülke olurken Türkiye, 24'üncü sırada yer aldı.



Amerikan Enerji Veri İdaresi'nin karbon salımlarıyla ilgili yeni raporuna göre ekonomide 1930'lardan sonra görülen en büyük resesyon bile, küresel ölçekte karbon salımlarını azaltamadı.



2008 yılında başgösteren mali kriz etkisiyle Batı'daki sanayi üretiminin düşmesine rağmen, Çin ve bir dizi ülkedeki hızlı büyüme, 2009'da atmosfere karışan zehirli gaz miktarının bir önceki yıla göre hemen hemen aynı kalmasını sağladı.



İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye'de karbon salımları bir önceki yıla oranla yüzde 7,3 azaldı.



Amerikan Enerji Veri İdaresi bu listeyi sadece enerji üretimini yani termik ve doğalgazla çalışan santrallerden ve otomobillerden kaynaklanan salımları inceleyerek hazırlıyor.



Listede, 7 milyar 711 milyon ton'luk salımla birinci sırada olan Çin'i, 5 milyar 425 milyon ton'la ABD izliyor.



1 milyar 602 tonla Hindistan üçüncü, 1 milyar 572 tonla Rusya dördüncü ve 1 milyar 98 milyon tonla Japonya beşinci sırada.



İlk onda Avrupa'dan sadece Almanya ve İngiltere yer alıyor. Almanya yüzde 7'lik düşüşle 6. sırada yer alırken, İngiltere yüzde 7,8'lik düşüşle 10. oldu.



Türkiye'nin yıllık karbon salımı ise 253 milyon ton.



2009'da bir önceki yıla kıyasla karbon salımı sadece binde bir oranında azalırken, Kuzey Amerika ve Avrupa'da yüzde 6,9'luk bir düşüş, Asya ve Okyanusya'da ise yüzde 7,5'luk bir artış görüldü.



Afrika ve Avrasya'da salımlar azaldı, Orta Doğu ve Güney Amerika'da ise arttı.





