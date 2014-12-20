Türkiye son 5 yılda karayolu ulaşımına 51 milyar dolar harcadı

Türkiye'de 2009-2013 dönemini kapsayan 5 yılda karayolu ulaşımında toplam 74 milyon 967 bin 400 ton petrol tüketildi. Ulaşım için kullanılan yaklaşık 75 milyon petrolün değeri 51 milyar dolar olarak hesaplandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2013 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 25 artarak 17 milyon 939 bin 447'ye ulaştı.



Karayolu ulaşımında yakıt olarak tüketilen petrol miktarı ise 2009 yılında 12 milyon 516 bin ton iken, bu rakam 2013 sonunda yüzde 56 ararak 19 milyon 577 bin tona çıktı.

Deniz, hava ve demiryolu da dahil edildiğinde ulaşımda kullanılan toplam petrol miktarı, 5 yılda yüzde 44 artış kaydetti ve 21 milyon 279 bin ton olarak hesaplandı.

Ulaşımda 5 yılda tüketilen toplam petrol miktarı ise 83 milyon 728 bin 100 ton olarak kayıtlara geçti. Bu miktarın içinde karayollarında kullanılan petrolün oranı yaklaşık yüzde 90, miktarı da 74 milyon 967 bin 400 bin ton oldu. Kalan yüzde 10'luk kısım ise hava, deniz ve demiryolu ulaşımı ile boru hatlarında tüketildi.

Söz konusu dönemde yıllar itibarıyla varil başına petrol fiyatları gözönüne alındığında Türkiye'de karayolu ulaşımında kullanılan petrol için ödenen para, yaklaşık 51,1 milyar dolar oldu.